Слезы счастья, улыбки, поцелуи: как украинские защитники возвращались домой из плена РФ (видео)

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что это был уже 58 обмен. Всего из вражеской неволи освобождены уже 3767 человек.

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Украина подтвердила возвращение 95 военнопленных из России. Среди них воины, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", Донбасс, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области. Об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем находящимся в российской неволе", — отметил президент.

Он поблагодарил команду, которая занимается поиском и освобождением пленных. Украина делает все, чтобы вытащить всех украинцев, которых удерживает Россия.

Кроме того, Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что это был уже 58 обмен пленными. Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются многие украинцы, получившие так называемые "приговоры" судебной системы России и "осужденные":

28 – к длительным срокам;

20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

В штабе отметили, что среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Это 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

"Многие из наших освобожденных ребят имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания. Это 58-й по счету обмен, организованный Координационным штабом. В результате нашей работы из вражеской неволи освобождены уже 3767 человек", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинского журналиста Максима Буткевича вернули из плена. Буткевича обменяли в рамках обмена пленными, который прошел в формате 95 на 95. В плену журналист находился с 2022 года.