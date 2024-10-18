Украинского журналиста Максима Буткевича вернули из плена

Буткевича обменяли в рамках обмена пленными, который прошел в формате 95 на 95 по сообщениям Минобороны РФ. В плену журналист находился с 2022 года.

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Из российского плена 18 октября освободили правозащитника, журналиста, активиста и соучредителя Центра прав человека ZMINA Максима Буткевича. Эту информацию подтвердил отец Максима Александр Буткевич.

"Поздравляем соучредителя Центра прав человека ZMINA дома", — говорится в сообщении.

Ранее журналист Владимир Золкин написал, что состоялся обмен пленными, но официальной информации пока нет.

По словам Александра, ему позвонили из Координационного штаба и сообщили, что его сын прибыл в результате обмена военнопленными и сейчас на территории Украины.

Как сообщили в Минобороны РФ, украинская и российская стороны 18 октября обменялись военнопленными в формате 95 на 95. Сообщили, что после обмена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается "медицинская и психологическая помощь". Также в сообщении говорится о том, что посредниками при обмене были Объединенные Арабские Эмираты.

Из плена также вернулся Сергей Алексеевич — боец "Азова" и один из защитников Мариуполя. Об этом сообщила его жена Мария. Сергей был в плену с мая 2022-го, получил ранения во время теракта в Еленовке.

Кто такой Максим Буткевич

Максим Буткевич — журналист и правозащитник, был активистом кампании за освобождение из России украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова и Александра Кольченко. Буткевич является соучредителем "Громадського радіо", основателем центра прав человека ZMINA, был членом правления украинского центра Amnesty International. Работал на каналах СТБ и "1+1".

В марте 2022 года Максим Буткевич вступил в ряды ВСУ, воевал на востоке страны, но с июня 2022-го находился в российском плену. В оккупированном Луганске в марте 2023-го Буткевича приговорили к 13 годам заключения, обвинив в якобы жестоком обращении с мирными жителями и применении запрещенных методов войны. В августе 2024 года апелляционный суд в Москве оставил приговор без изменений.

Где держали Максима Буткевича — долгое время было неизвестно. Только 6 декабря 2023 года адвокат Леонид Соловьев сообщил, что тот находится в колонии в городе Хрустальный (бывшем Красном Луче) на временно оккупированной территории Луганской области.