В РФ отказались сообщить местонахождение пленного бойца ВСУ и журналиста Максима Буткевича

По словам Дмитрия Пескова, РФ не обязана предоставлять сведения о том, где удерживают военнопленного, суд над которым в Amnesty International назвали фарсом.

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Россия не раскрывает сведений относительно места, где содержится украинский военнопленный журналист и правозащитник Максим Буткевич. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Amnesty International.

В Кремле заявляют, что не обязаны сообщать, где удерживают военнопленного, которого в этом году осудили за попытку убийства гражданских лиц. В правозащитной организации Amnesty International назвали процесс над Буткевичем судебным фарсом.

Максим Буткевич попал в плен на передовой в прошлом году после того, как вступил в ряды ВСУ.

В марте его приговорили к 13 годам тюремного заключения.

Родственники и адвокаты говорят, что не могут установить его местонахождение, начиная с августа.

Amnesty International, а также Международный PEN-клуб потребовали от РФ предоставить сведения о местонахождении украинца.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская ФСИН (федеральная служба исполнения наказаний) не уполномочена раскрывать места содержания лиц, приговоренных к длительным тюремным срокам.

По его словам, есть соответствующее решение суда, и Буткевич отбывает наказание.

Российское правосудие утверждает, что опубликовало видео, на котором военнопленный признает, что стрелял из гранатомета по жилому дому в Северодонецке.

В Amnesty говорят, что признание сделано под давлением и указывают на то, что украинскому военнопленному не предоставили адвоката. Регистрация Amnesty для работы в России отозвана.

По данным издания "Ґрати", Буткевич попал в зону боевых действий спустя 10 дней после обстрела, который ему инкриминируется. Прежде он находился в Киеве.

Буткевич в плену с лета прошлого года. После этого родители видели его только несколько раз — на видео, обнародованном российскими СМИ.

Напомним, что украинского журналиста Буткевича в "Л/ДНР приговорили к 13 годам заключения. Были также осуждены бойцы ВСУ Виктор Похозей и Владислав Шель, которые якобы применяли запрещенные методы во время военных действий.

Также сообщалось, что, результаты журналистского расследования показали, что Мелитополь превратился в центр пыток и самый большой застенок в Европе.