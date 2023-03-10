"Верховные суды Л/ДНР" приговорили украинского журналиста Буткевича к 13 годам тюрьмы

После полномасштабного вторжения РФ Максим Буткевич присоединился к ВСУ, а в июне 2022-го попал в плен. Так называемые "суды ЛДНР" также приговорили бойцов ВСУ Виктора Похозея и Владислава Шеля. Они якобы применяли запрещенные методы ведения войны.

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Так называемые "Верховные суды ЛДНР" приговорили к 13 годам тюрьмы основателя украинской радиостанции "Громадське радіо" и правозащитника Максима Буткевича, который после начала полномасштабной войны присоединился к ВСУ. Тюремные сроки получили еще двое бойцов ВСУ: Виктор Похозей — 8,5 лет, и Владислав Шель — 18,5 лет. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Как утверждают в ведомстве, военные Украины якобы применяли методы, запрещенные Женевской конвенцией. Отметим, в 2019 президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает выход страны из Женевской конвенции. В результате чего теперь ООН не сможет судить Москву за нарушения прав гражданских лиц во время войны.

Украинских военнослужащих приговорили по делу о "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов" — ч. 1 ст. 356 УК России.

В СК РФ утверждают, что Максим Буткевич осужден также за "покушение на убийство двух лиц и повреждении чужого имущества" — ч. 3 ст. 30 пп. "а,е" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

4 июня он якобы зашел в одну из квартир в Северодонецке Луганской области, увидев в доме напротив мирных жителей, Буткевич "выстрелил по подъезду с целью убийства". В результате двое людей получили ранения.

Виктор Похозей, командир полка "Азов", 23 марта 2022-го якобы бил ногами и прикладом автомата по телу и лицу местной жительницы в Мариуполе.

Владислав Шель, военнослужащий "Азова", в марте якобы пять раз выстрелил из автомата "АК-47" в пожилого мужчину из Мариуполя. Он успел пригнуться и лечь на пол, заявляют в СК РФ.

Реакция Украины

На момент написания новости украинские официальные лица никак не комментировали приговоры "судов ЛДНР".

Напомним, 10 июля стало известно, что Максим Буткевич попал в плен. По словам его матери, россияне взяли его в районе населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области.

8 марта в ГУР заявили, что Украина работает над поиском оккупантов, которые на камеру убили украинского военнопленного за слова "Слава Украине". По словам представителя разведки Андрея Юсова, цель режима и армии РФ — повысить уровень ненависти к украинцам в России и запугать их.