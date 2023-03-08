"Вопрос чести": расстрелявших пленного бойца ВСУ за "Слава Украине" уже ищут, — ГУР

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, оккупанты не стесняется совершать акты геноцида. Цель режима и армии РФ — повысить уровень ненависти к украинцам в России и запугать их.

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Российские оккупанты специально и сознательно записали на видео расстрел украинского военного, Украина работает над поиском убийц. Об этом сказал 8 марта представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире единого телемарафона, его ответ процитировала пресс-служба ГУР МО.

"Это акты геноцида, которых раши**ты не стесняются [совершать и публиковать]. Это публичная политика режима и так называемой армии", – отметил представитель военной разведки.

Юсов считает, что цель ВС РФ — повысить уровень ненависти к украинцам внутри России и запугать украинцев. По его словам, убийц украинского защитника уже ищут.

"Это комплексная работа, которая уже продолжается. Это задачи и вопросы чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, виновные будут установлены", – подытожил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта обещал найти убийц военного и заявил, что Украина не забудет подвигов своих героев.

Представители Сухопутных войск ВСУ 7 марта заявили, что убитый пленный — военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Его считали пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года в результате боев возле Бахмута.

Украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на бойцов 163-го батальона ТРо писал, что военного зовут Мациевский Александр Игоревич из роты огневой поддержки указанного батальона. ВС РФ могли требовать у него снять шеврон ВСУ, но он отказался и ответил "Слава Украине".

В ООН недавно заявили, что видео расстрела украинского солдата ВСУ может быть настоящим.

Солдата ВСУ убили за слова "Слава Украине"

Видео на котором российские солдаты расстреливают украинского военного за слова "Слава Украине" опубликовал 6 марта блогер Сергей Стерненко. На кадрах защитник докуривает последнюю сигарету и говорит "Слава Украине". Далее раздается автоматная очередь и пленный падает на землю.

По информации локального продюсера BBC и журналистки Софии Кочмар-Тимошенко, расстрелянного пленного узнала его сестра. Семья погибшего просила тишины.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о необходимости снизить уровень обсуждения страшного события.

Украинский боксер Александр Усик посвятил стихотворение убитому украинцу. Спортсмен отметил, что солдат показал силу ВСУ.

Фокус уже писал, что это не первый случай расстрела оккупантами пленных бойцов ВСУ. В январе 2015 года во время боев за Донецкий аэропорт боевики "ДНР" захватили в плен украинского военного Игоря Брановицкого. Его застрелил российский террорист "Моторола".