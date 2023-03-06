"Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного (видео)

Украинский президент заявил, что народ не забудет подвигов своих героев и выразил благодарность всем, кто защищает нашу страну от российских оккупантов.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео, на котором российские военнослужащие открыли автоматную очередь по украинскому военнопленному, произнесшему слова "Слава Украине!". Соответствующее видеообращение украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", — заявил Зеленский.

[ + – ] Обращение Владимира Зеленского

Владимир Зеленский также добавил, что Украина не забудет подвигов своих героев, чьи жизни дали свободу нашей стране. Президент выразил благодарность всем, кто защищает Украину от российской агрессии.

"Вечная память и уважение всем украинским героям разных времен, которые мечтали и боролись за свободу для Украины!", — заключил украинский лидер.

Расстрел украинского пленного: что известно

В понедельник, 6 марта, военнослужащие ВС РФ расстреляли украинского пленного солдата после слов "Слава Украине!". Об этом стало известно из видео, опубликованного блогером и волонтером Сергеем Стерненко в Twitter.

"Еще одно военное преступление россиян. Украинский солдат был захвачен в плен. После того как он сказал "Слава Украине" россиянин застрелил его и снял это на видео", — написал Стерненко.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец разослал упомянутое видео своим иностранным коллегам, отметив, что расстрел пленного является нарушением женевской конвенции.

На инцидент также отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану с призывом начать расследование военного преступления ВС РФ.

В пресс-службе Офиса Генерального прокурора сообщили, что СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УКУ — нарушение законов и обычаев войны в связи с расстрелом безоружного украинского военнопленного.