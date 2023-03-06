Расстрел пленника за "Слава Украине": омбудсмен заявил, что отправил видео партнерам

Дмитрий Лубинец заявил, что снятое убийство пленника является нарушением Женевских конвенций и подтверждением очередного военного преступления России.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец послал видео, на котором российские военные открывают огонь по пленнику после его слов "Слава Украине", своим иностранным коллегам. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

"России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций. Это выявление низости и подлости", — заявил омбудсмен.

Лубинец сообщил, что отправил видео расстрела украинского защитника международным партнерам и коллегам из разных стран мира. По его словам, оно является подтверждением очередного военного преступления, совершенного российскими захватчиками.

"Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают уважение, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают… Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, — привлечение Российской Федерации к ответственности", — заявил Лубинец.

Расстрел украинца за "Слава Украине": что уже известно

Видео расстрела оккупантами находившегося в плену украинского военного опубликовал в соцсетях блоггер и волонтер Сергей Стерненко. На записи защитник Украины говорит на камеру лозунг "Слава Украине". В ответ раздается автоматная очередь, и пленный падает на землю.

"Еще одно военное преступление россиян. Украинский солдат был захвачен в плен. После того как он сказал "Слава Украине", россиянин застрелил его и снял это на видео", — написал Стерненко.

Позже на видео отреагировали в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что у россиян не получится избежать ответственности за свои преступления. По его словам, армейцы РФ оправдывают военные преступления борьбой с "нацистами", однако на самом деле они являются лишь примером "национального ничтожества" самих россиян.

Напомним, 6 марта прессслужба Национальной полиции сообщила, что установлены причастные к расстрелу гражданских автомобилей в Ирпене оккупанты. 5 и 6 марта 2022 года при попытках эвакуироваться из города погибли 9 украинцев, еще 12 получили ранения. Правоохранители объявили о подозрениях трем военным России и идентифицировали еще 20, о причастности которых собирают доказательства.

Также 6 марта прессслужба Энергоатома сообщила о планировании россиянами отступления с ЗАЭС. На станцию приехали российские "специалисты атомной отрасли", составляющие списки оборудования, которое армейцы РФ должны "демонтировать" и забрать с собой.