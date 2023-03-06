"Маркируют все, что можно украсть": оккупанты просчитывают уход с ЗАЭС, — Энергоатом

На ЗАЭС приехали так называемые "специалисты атомной отрасли" из России. Они начали составлять списки оборудования, которое "необходимо демонтировать" с атомной станции в случае отступления.

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На временно оккупированной Запорожской АЭС оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Энергоатома.

Особое внимание оккупантов привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала Энергоатома, созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Центр подготовки — уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для эксплуатации и ремонта атомных электростанций, объясняют в компании.

[ + – ] Оккупанты готовятся отходить из ЗАЭС

Энергоатом инвестировал в создание Центра 500 млн грн, Евросоюз – 13 млн евро.

Напомним, 24 февраля стало известно, что до полномасштабного российского вторжения в Украину на Запорожской АЭС работало 11 000 человек. Сейчас осталась только пятая часть – 2 000 работников. Все они заключили договоры с "Росатомом".

К слову, Россия разместила 600 мобилизованных россиян и курсантов в бомбоубежище на территории ЗАЭС в Энергодаре. Здесь они должны переждать, пока их не отправят на фронт в Донецкую область. Об этом сообщили в "Энергоатоме" 20 февраля. На кровле пятого энергоблока АЭС оккупанты обустроили пулеметную позицию, а также разместили блокпосты у входов на чистые эстакады.

Во временно оккупированный Энергодар в Запорожье 6 февраля Россия завезла работников из Калининской АЭС, сообщили в "Энергоатоме". Среди "заезжих гастролеров" представители "атомных специальностей" — начальники смен, инженеры по управлению, электрослесари и другие.