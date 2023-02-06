Российские оккупанты завезли на Запорожскую АЭС персонал из Калининской АЭС, — "Энергоатом"

Учить россиян должны были украинские инструкторы, но они отказались. Поэтому, как рассказывают в "Энергоатоме", им заблокировали доступ к рабочим местам.

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Во временно оккупированный Энергодар в Запорожье Россия привезла работников из Калининской АЭС. Планируется, что они будут работать на Запорожской АЭС. Об этом сообщает "Энергоатом".

Среди "заезжих гастролеров" представители "атомных специальностей". В частности, инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие.

Оккупанты обещают, что новый персонал будут готовить на специальном тренажере, но, по сообщению "Энергоатома", украинские инструкторы отказались обучать атомщиков страны-агрессорки, поэтому им заблокировали доступ к рабочим местам.

"Так или иначе, повышать квалификацию российским "гастарбайтерам" теперь невозможно. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и еще предлагают перевезти в Энергодар семьи", — говорится в сообщении "Энергоатома".

Отмечается, что тем работникам, которые перешли на сторону РФ и подписали с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", россияне значительно снизили заработную плату и сообщили об отмене украинского трудового стажа и отпусков.

2 ноября ВС РФ повредили две последние высоковольтные линии, позволявшие поддерживать связь Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Станция перешла в режим полного обесточивания, а 5-й и 6-й энергоблоки после блэкаута перевели в холодное состояние.

Ранее Фокус писал, что в конце октября ВС РФ спровоцировали экологическую катастрофу на ЗАЭС. Из-за остановки энергоблоков ядерного объекта произошло массовое вымирание рыбы.