"Массово вымирает рыба": ВС РФ спровоцировали экологическую катастрофу на ЗАЭС (видео)

Из-за остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель, где есть два вида тепловодных рыб, которые выполняли санитарную функцию.

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Действия российских войск на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре привели к экологической катастрофе. В пруду-охладителе на станции массово погибает рыба, это уничтожает важную экологическую составляющую работы станцию. Об этом сообщили в энергетической компании "Энергоатом".

В ведомстве рассказали, что из-за остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС. В результате чего температура воды упала до +13°C, что привело к вымиранию рыбы в пруду.

В данный момент там есть два вида рыб — тепловодная телапия и азиатский сом, который был завезен около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, они уничтожают зеленые водоросли и обеспечивают чистоту охладительных трубок конденсатора турбины.

"В условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Так что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы", — рассказали в "Энергоатоме".

Напомним, 27 октября сообщалось, что российские оккупанты начали незаконное строительство на территории ЗАЭС. Украинская сторона просит разобраться в ситуации на ЗАЭС МАГАТЭ для получения более полной информации.

16 октября в компании "Энергоатом" рассказали, что российские войска трижды чуть не устроили на ЗАЭС атомную катастрофу по примеру японской "Фукусимы". В то же время ее угроза остается высокой, а персоналу запретили покидать пределы объекта.