Россияне трижды чуть не устроили на Запорожской АЭС новую "Фукусиму", — Энергоатом

На ЗАЭС остается высокая угроза атомной катастрофы, а персоналу запретили покидать пределы объекта.

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Ситуация на Запорожской АЭС в Энергодаре с каждым днем ухудшается, а действия оккупантов уже трижды могли привести к трагедии по примеру японской "Фукусимы". Об этом заявил генеральный директор национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, на Запорожской АЭС, которая находится под контролем ВС РФ, остается высокая угроза атомной катастрофы.

В ходе недавних обстрелов россияне повредили административное здание, учебный центр и один из блоков ядерного объекта, расположенного в Энергодаре. Более того, как отмечает Петр Котин, ВС РФ оказывают физическое и психологическое давление на персонал Запорожской АЭС, вынуждая сотрудников перейти на сторону оккупантов.

"Они складируют оборудование и грузовики, что создает высокую угрозу пожара. Никто не знает, что хранится в этих грузовиках. Сейчас персонал пытаются заставить подписать с РФ трудовые договоры. У персонала есть выбор — либо подписать эти договоры, либо подвергнуться избиениям и пыткам. Людям запрещено покидать пределы АЭС", — продолжил гендиректор "Энергоатома" и добавил, что с момента захвата ядерного объекта бесследно исчезли более 100 человек, которых россияне вывозили в неизвестном направлении.

Котин в общении с журналистами предупредил, что действия ВС РФ на Запорожской АЭС уже трижды могли привести к атомной катастрофе по примеру японской "Фукусимы".

Работоспособность ядерного объекта в Энергодаре, по его словам, напрямую зависит от электропитания. Во время остановки системы охлаждения начинается расплавление топливных стержней реакторов, что приведет к трагедии. Подобный сценарий Петр Котин сравнил с аварией на японской "Фукусиме", когда система электроснабжения была разрушена сильным цунами, а через несколько часов началось расплавление важных элементов.

Напомним, 11 октября после очередных обстрелов оккупанты подключили Запорожскую АЭС к российским ЛЭП.

Также сообщалось, что российские захватчики похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС Валерия Мартынюка, которого могут пытать для получения информации о личных делах сотрудников ядерного объекта.