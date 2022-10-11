"Для собственных нужд": Запорожскую АЭС подключили к российским ЛЭП

В "Росатоме" сообщили, что электрогенераторы, которые ранее обеспечивали станцию энергией, теперь отключены. А все ЛЭП с подконтрольной Украине стороны, которые снабжали электричеством ЗАЭС, перебиты.

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Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) подключили к энергосистеме РФ для обеспечения собственных нужд. По словам "члена главного совета администрации Запорожской области" Владимира Рогова, никакого перетока электроэнергии с украинской стороны не осуществляется — станция полностью запитана от российских ЛЭП. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

"Запорожская АЭС уже получает электричество по ЛЭП для собственных нужд. Атомная станция запитана по ЛЭП с нашей стороны. Энергопотребности АЭС обеспечиваются российским электричеством. Но говорить о перезапуске энергоблоков станции на данный момент пока рано", — сообщил Рогов.

До этого в "Росэнергоатоме" сообщили, что электроснабжение Запорожской АЭС вновь осуществляется по ЛЭП, а электрогенераторы, которые ранее обеспечивали подачу энергии, на станции выключены. При этом оккупанты обвинили украинские вооруженные силы в том, что они якобы перебили линию электропередачи, которая идет с подконтрольной Киеву территории. И из-за этого ЗАЭС отключилась от энергосистемы Украины.

Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить принятие Запорожской АЭС в федеральную собственность. А 10 российские оккупанты в Энергодар нового "главу" станции Олега Романенко.

Согласно данным BBC, оккупационные власти принуждают сотрудников ЗАЭС переходить на работу в "Росатом", в противном случае им угрожают отправкой на фронт. Журналисты отмечают, что эти шаги обусловлены тем, что подготовка новых специалистов для работы на таком объекте займет до 10 лет.