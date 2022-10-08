В России по указу Путина занялись "приватизацией" Запорожской АЭС: в ЕС отреагировали

Оккупанты подписали распоряжение о создании Федерального государственного унитарного предприятия ЗАЭС на основе "права хозяйственного ведения". В ЕС говорят, что документ юридически недействителен.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Запорожская АЭС" после распоряжения Путина. Об этом сообщает "РИА Новости".

В документе указывается, что ФГУП якобы создается на основе права хозяйственного ведения. Российскому "Росимуществу" поручено утвердить новый "устав" атомной станции и назначить "главу" предприятия.

Указ российского президента "Об особенностях правового регулирования в области использовании атомной энергии на территории Запорожской области" был выпущен 5 октября. Согласно этому документу, правительство страны-оккупанта должно обеспечить принятие Запорожской АЭС в федеральную собственность. Создание ФГУП необходимо для "обеспечения безопасности объектов атомной энергии Запорожской АЭС".

[ + – ] Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убежден: "Указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным"

Захват Запорожской АЭС: реакция Евросоюза

Евросоюз уже заявил, что решительно осуждает и никогда не признает указ Путина о захвате Запорожской АЭС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал усилить присутствие МАГАТЭ на атомной станции для повышения безопасности. Жозеп Боррель заявил также, что РФ должна покинуть ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украине.

"Указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным", — передают СМИ слова Борреля.

В МАГАТЭ о продолжающимся захвате ЗАЭС заявлений еще не делали.

Напомним, 6 октября директор МАГАТЭ заявил, что им удалось добиться прогресса в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Несмотря на все заявления оккупантов, ЗАЭС остается украинской собственностью.