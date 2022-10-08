Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация на Запорожской АЭС

В России по указу Путина занялись "приватизацией" Запорожской АЭС: в ЕС отреагировали

захват запорожской аэс, запорожская аэс, ФГУП Запорожская АЭС, захват Запорожской АЭС, МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Оккупанты решили присвоить одну из крупнейших АЭС в Европе

Оккупанты подписали распоряжение о создании Федерального государственного унитарного предприятия ЗАЭС на основе "права хозяйственного ведения". В ЕС говорят, что документ юридически недействителен.

Related video

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Запорожская АЭС" после распоряжения Путина. Об этом сообщает "РИА Новости".

В документе указывается, что ФГУП якобы создается на основе права хозяйственного ведения. Российскому "Росимуществу" поручено утвердить новый "устав" атомной станции и назначить "главу" предприятия.

Указ российского президента "Об особенностях правового регулирования в области использовании атомной энергии на территории Запорожской области" был выпущен 5 октября. Согласно этому документу, правительство страны-оккупанта должно обеспечить принятие Запорожской АЭС в федеральную собственность. Создание ФГУП необходимо для "обеспечения безопасности объектов атомной энергии Запорожской АЭС".

захват запорожской аэс, запорожская аэс, ФГУП Запорожская АЭС, захват Запорожской АЭС, МАГАТЭ на Запорожской АЭС Fullscreen
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убежден: "Указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным"

Захват Запорожской АЭС: реакция Евросоюза

Евросоюз уже заявил, что решительно осуждает и никогда не признает указ Путина о захвате Запорожской АЭС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал усилить присутствие МАГАТЭ на атомной станции для повышения безопасности. Жозеп Боррель заявил также, что РФ должна покинуть ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украине.

"Указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным", — передают СМИ слова Борреля.

В МАГАТЭ о продолжающимся захвате ЗАЭС заявлений еще не делали.

Напомним, 6 октября директор МАГАТЭ заявил, что им удалось добиться прогресса в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Несмотря на все заявления оккупантов, ЗАЭС остается украинской собственностью.