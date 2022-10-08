У Росії за указом Путіна зайнялися "приватизацією" Запорізької АЕС: у ЄС відреагували

Окупанти підписали розпорядження про створення Федерального державного унітарного підприємства ЗАЕС на основі "права господарського відання". У ЄС кажуть, що документ є юридично недійсним.

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Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення Федерального державного унітарного підприємства (ФДУП) "Запорізька АЕС" після розпорядження Путіна. Про це повідомляє "РИА Новости".

У документі зазначається, що ФДУП нібито створюється з урахуванням права господарського відання. Російському "Росимуществу" доручено затвердити новий "статут" атомної станції та призначити "голову" підприємства.

Указ російського президента "Про особливості правового регулювання у сфері використання атомної енергії на території Запорізької області" було випущено 5 жовтня. Згідно з цим документом, уряд країни-окупанта має забезпечити прийняття Запорізької АЕС у федеральну власність. Створення ФДУП необхідне для гарантування безпеки об'єктів атомної енергії Запорізької АЕС.

[ + – ] Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель переконаний: "Указ про захоплення АЕС є незаконним і юридично недійсним"

Захоплення Запорізької АЕС: реакція Євросоюзу

Євросоюз уже заявив, що рішуче засуджує і ніколи не визнає указу Путіна про захоплення Запорізької АЕС. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав посилити присутність МАГАТЕ на атомній станції для підвищення безпеки. Жозеп Боррель заявив також, що РФ має залишити ЗАЕС та повернути її під контроль Україні.

"Указ про захоплення АЕС є незаконним і юридично недійсним", — передають ЗМІ слова Борреля.

У МАГАТЕ про захоплення ЗАЕС, що триває, заяв ще не робили.

Нагадаємо, 6 жовтня директор МАГАТЕ заявив, що їм вдалося досягти прогресу в створенні зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Незважаючи на всі заяви окупантів, ЗАЕС залишається українською власністю.