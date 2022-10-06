"Вдалося досягти прогресу у створенні зони безпеки навколо ЗАЕС", — голова МАГАТЕ

Рафаель Гроссі наголосив, що, незважаючи на заяви Росії, станція була і залишається українською власністю.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька АЕС залишається українською, незважаючи на заяви Росії про те, що станція перейшла під її контроль, передає Reuters.

"Це питання, яке стосується міжнародного права, — сказав Гроссі під час брифінгу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. — Звичайно, позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об'єкт є українським".

Крім цього глава МАГАТЕ зазначив, що вдалося досягти прогресу у розгляді його пропозиції щодо створення зони ядерної безпеки навколо станції, проте подробиць не розповів.

За його словами, спостережна місія агентства на Запорізькій АЕС збільшиться вдвічі: там постійно перебуватимуть не дві людини, як зараз, а чотири.

Рафаель Гроссі сказав також. що планує відвідати Москву, де він має намір обговорити питання ядерної безпеки на ЗАЕС, а згодом знову приїде до Києва, повідомляє Суспільне.

"Я домовився з президентом Зеленським, що доповім йому про дві речі, які обговорю в Росії: ситуація на станції та встановлення в цілому безпеки. Я розраховую також, що повернуся до Запоріжжя знову, якщо зможу", — зазначив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 5 жовтня підписав указ, яким оголосив Запорізьку АЕС російською власністю.

Тепер окупанти змушують співробітників станції переходити на роботу в "Росатом", оскільки не можуть забезпечити станцію своїм персоналом: на підготовку кадрів піде кілька років. За даними ЗМІ, саме з цим було пов'язане нещодавнє викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Окупанти намагалися схилити його на свій бік, проте отримали відмову.