Путін підписав "указ" про переведення Запорізької АЕС у власність РФ

Путін доручив уряду "прийняти у власність" станцію та до 2028 року визначити, як витрачати бюджетні гроші на гарантування її безпеки.

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Президент РФ Володимир Путін підписав "указ" про захоплення російською владою Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Згідно з документом, Кремль та суб'єкти Росії сприйматимуть АЕС як свою власність. Відповідне рішення глави російської держави опубліковано на сайті його адміністрації у середу, 5 жовтня.

Своїм "указом" Путін доручив російському уряду прийняти у власність РФ об'єкти Запорізької АЕС та інше майно, необхідне для її роботи. Крім цього, президент РФ доручив створити російське підприємство "Запорізька АЕС" з метою "гарантування безпеки об'єктів використання атомної енергії" Запорізької атомної електростанції.

Уряд Росії, згідно з "указом" Путіна, доручено до 2028 року визначити особливості використання коштів та інших ресурсів для забезпечення безпеки на станції.

Керівною компанією Путін призначив АТ "Експлуатуюча організація Запорізька АЕС", засновником компанії є дочірнє підприємство "Росатому" — "Росенергоатом".

Нагадаємо, вчора колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков заявив, що Збройні сили РФ замінували 1-й та 2-й енергоблоки Запорізької атомної електростанції.

Також ми писали, що Міжнародне агентство з атомної енергії при ООН (МАГАТЕ) розпочало переговори щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС в Енергодарі. Очікується, що цього тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі збирається відвідати спочатку Київ, а потім Москву для обговорення ситуації на ЗАЕС.