Гендиректор МАГАТЕ відвідає Київ та Москву для обговорення ситуації на ЗАЕС

Рафаель Гроссі має намір продовжити консультації щодо забезпечення безпеки в районі атомного об'єкта. Також у МАГАТЕ заявили, що Мурашов більше не очолюватиме Запорізьку АЕС.

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Цього тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі збирається відвідати спочатку Київ, а потім Москву для обговорення ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляється на офіційному сайті агентства.

Як зазначається, гендиректор МАГАТЕ має намір продовжити консультації щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

"Візит є частиною поточних зусиль щодо якнайшвидшого впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції", – йдеться у прес-релізі агентства.

У МЗС РФ, у свою чергу, вже підтвердили, що готові до зустрічі Рафаеля Гроссі. У російському зовнішньополітичному відомстві уточнюють, що під час його візиту обговорюватиметься питання безпеки атомної електростанції.

При цьому в МЗС країни-агресора наголошують, що ЗАЕС працюватиме під керівництвом профільних відомств Російської Федерації.

Звільнений Мурашов залишить посаду голови ЗАЕС

Крім того, у МАГАТЕ заявили, що гендиректор ЗАЕС Ігор Мурашов, якого росіяни кілька днів тримали у полоні, більше не очолюватиме атомний об'єкт.

"МАГАТЕ розуміє, що Мурашов зараз перебуває зі своєю родиною на підконтрольній Україні території і не продовжуватиме виконувати свої обов'язки на ЗАЕС", – уточнюється у заяві.

Однак поки що невідомо, хто замінить Мурашова на цій посаді.

Нагадаємо, гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова російські війська затримали 30 вересня дорогою до окупованого Енергодара. Його автомобіль зупинили, а чоловіка із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

3 жовтня Мурашова відпустили. Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що гендиректор ЗАЕС на волі і перебуває у родинному колі.