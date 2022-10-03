Окупанти відпустили гендиректора Запорізької АЕС, — голова МАГАТЕ

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі запевнив, що зараз Ігор Мурашов перебуває у колі своєї родини.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про те, що окупанти відпустили гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова. Я отримав підтвердження того, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", — зазначив Гроссі.

Він не уточнив, навіщо росіянам потрібно було викрадати керівника атомної станції.

Днем раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що у розмові з ним Гроссі запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль, щоб домогтися звільнення Мурашова.

Як повідомлялося, вдень 30 вересня Ігоря Мурашова затримав російський патруль, коли гендиректор їхав з роботи. Зав'язавши Мурашову очі. окупанти відвезли його у невідомому напрямку.

Після цього викрадення в "Енергоатомі" вкотре зажадали від російських військових та співробітників "Росатому", які перебувають на ЗАЕС, припинити акти ядерного тероризму, а також негайно звільнити Ігоря Мурашова. Із проханням про сприяння у звільненні українця звернулися також до голови МАГАТЕ.

Нагадаємо, 27 вересня Генштаб повідомляв, що співробітники ЗАЕС не бажають співпрацювати з російськими окупантами та намагаються виїхати на підконрольну Україну територію. За інформацією командування, ситуація на атомному об'єкті залишається напруженою.