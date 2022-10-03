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Окупанти відпустили гендиректора Запорізької АЕС, — голова МАГАТЕ

Генеральний директор Запорізької АЕС, Ігор Мурашов, гендиректора звільнили, ЗАЕС, МАГАТЕ, Рафаель Гроссі, окупанти
Генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі запевнив, що зараз Ігор Мурашов перебуває у колі своєї родини.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про те, що окупанти відпустили гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова. Я отримав підтвердження того, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", — зазначив Гроссі.

Він не уточнив, навіщо росіянам потрібно було викрадати керівника атомної станції.

Днем раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що у розмові з ним Гроссі запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль, щоб домогтися звільнення Мурашова.

Як повідомлялося, вдень 30 вересня Ігоря Мурашова затримав російський патруль, коли гендиректор їхав з роботи. Зав'язавши Мурашову очі. окупанти відвезли його у невідомому напрямку.

Після цього викрадення в "Енергоатомі" вкотре зажадали від російських військових та співробітників "Росатому", які перебувають на ЗАЕС, припинити акти ядерного тероризму, а також негайно звільнити Ігоря Мурашова. Із проханням про сприяння у звільненні українця звернулися також до голови МАГАТЕ.

Нагадаємо, 27 вересня Генштаб повідомляв, що співробітники ЗАЕС не бажають співпрацювати з російськими окупантами та намагаються виїхати на підконрольну Україну територію. За інформацією командування, ситуація на атомному об'єкті залишається напруженою.