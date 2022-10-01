ЗС РФ викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, — Енергоатом

Автомобіль чоловіка силоміць зупинили, а його відвезли із зав'язаними очима у невідомому напрямку. Наразі про місцезнаходження та долю Мурашова нічого не відомо.

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Російські військові затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі Ігоря Мурашова, вони вивезли його у невідомому напрямку. Про це повідомив президент енергетичної компанії "Енергоатом" Петро Котін.

Він розповів, що в п'ятницю 30 вересня приблизно о 16:00 Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від ЗАЕС. Його автомобіль зупинили та силою затримали. Чоловіка із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку, наразі про його місцезнаходження та долю нічого не відомо.

"Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою — він несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції", — сказав Котін.

Президент "Енергоатома" вимагав від російських військових і співробітників Росатому, які перебувають на ЗАЕС, припинити акти ядерного тероризму стосовно керівництва та персоналу станції, а також негайно звільнити Ігоря Мурашова та повернути його до виконання своїх обов'язків.

Петро Котін також звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та керівника всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) Тома Мітчелла з проханням посприяти звільненню гендиректора ЗАЕС та повернути його до роботи.

Нагадаємо, 27 вересня Генштаб повідомляв, що співробітники ЗАЕС не хочуть співпрацювати з російськими окупантами та намагаються виїхати. За інформацією командування, ситуація на атомному об'єкті залишається напруженою.

26 вересня Рафаель Гроссі заявив про старт переговорів щодо створення ядерної безпеки в районі ЗАЕС. За його словами, зараз у пріоритеті гарантування безпеки ядерних об'єктів України.