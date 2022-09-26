Росія має вивести війська: МАГАТЕ розпочало переговори про створення зони безпеки на ЗАЕС

За словами керівника агентства Рафаеля Гроссі, зараз у пріоритеті гарантування безпеки ядерних об'єктів України.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про старт переговорів, на яких обговорюють створення зони ядерної безпеки в районі Запорізької АЕС.

"Робота щодо гарантування безпеки ядерних об'єктів України залишається пріоритетом", — зазначив Гроссі.

За його словами, створення зони підтримують США та Євросоюз, переговори відбуваються у межах 66-ї щорічної сесії МАГАТЕ.

Як повідомлялося, 6 вересня Рада безпеки ООН обговорила ситуацію на Запорізькій атомній станції. Засідання Ради безпеки пройшло з ініціативи Росії, яка звинувачує Україну в обстрілі АЕС. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про необхідність створення демілітаризованої зони навколо АЕС. А голова МАГАТЕ наголосив, що під час візиту в окупований Енергодар особисто переконався у навмисних ударах по станції.

Раніше МАГАТЕ звітувало про візит на Запорізьку АЕС. Фахівці місії наполягають на створенні зони ядерної безпеки біля ЗАЕС. Вони наголосили, що це перший в історії випадок бойових дій на об'єктах великої атомної електростанції.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська вкотре обстріляли Запорізьку АЕС, пошкодивши обладнання, через що аварійно відключився енергоблок №6.