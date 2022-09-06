Військова техніка РФ стоїть біля енергоблоків: МАГАТЕ прозвітувало про візит на Запорізьку АЕС

Фахівці наполягають на створенні зони ядерної безпеки біля ЗАЕС. На їхню думку, це перший випадок бойових дій на об'єктах великої атомної електростанції.

Знаходження російських військових на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) непокоїть всю світову спільноту. Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) за підсумками поїздки місії на ЗАЕС в Енергодарі.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі турбується, що подальша ескалація бойових дій у районі АЕС із шістьма реакторами призведе до страшної ядерної аварії з тяжкими радіологічними наслідками для України та інших країн, зазначили фахівці.

Під час місії на ЗАЕС група спостерігала обстріли на околицях АЕС — 3 вересня групі наказали евакуюватися на 1 поверх адмінбудівлі. Місія МАГАТЕ зафіксувала пошкодження у різних місцях, деякі були нанесені поблизу реактора.

[ + – ] Через обстріл на одному з енергоблоків АЕС активували аварійний захист Фото: Flickr

На одному з енергоблоків довелося активувати аварійний захист та запустити дизельні генератори. Обстріли пошкодили азотно-кисневу станцію та одну допоміжну будівлю.

МАГАТЕ зажадала згоди всіх сторін на створення зони ядерної безпеки біля Запорізької АЕС, щоби об'єкт більше не обстрілювали, йдеться у звіті.

Місія на Запорізьку АЕС — фахівці МАГАТЕ бачили російську техніку

Члени організації підтвердили факт окупації ЗАЕС збройними силами РФ, але не покладали на них відповідальність за постійні обстріли об'єкта. ЗС РФ несуть важливі функції фізичного захисту ЗАЕС — охорону та контроль доступу на об'єкт, зазначила місія.

Група спостерігала присутність російських військових, їх техніки та обладнання у різних місцях на ЗАЕС. Російські окупанти перегнали кілька військових вантажівок на 1-й поверх зали енергоблоків №1 та 2, заявила МАГАТЕ.

"Ситуація в Україні безпрецедентна. Це перший випадок, коли військовий конфлікт стався на об'єктах великої, усталеної ядерної енергетичної програми", — зазначили автори доповіді.

МАГАТЕ заявило про наявність детального плану надання допомоги у забезпеченні безпеки ядерних об'єктів України та діяльності, пов'язаної з радіоактивними джерелами. Члени організації обіцяють поставити в Україну потрібне обладнання.

Нагадаємо, що глава "Енергоатому" Петро Котін вважає ситуацію на ЗАЕС до 6 вересня дуже небезпечною та безпрецедентною через пошкодження ліній електропередачі, які з'єднують станцію з енергосистемою України. Він хоче почути від МАГАТЕ не лише висловлення стурбованості.

У прогнозі "Укргідрометцентру" раніше йшлося про те, що радіоактивна хмара накриє Крим і кілька країн Причорномор'я, якщо на ЗАЕС станеться аварія.