Ситуація на ЗАЕС: чи загрожує співробітникам відповідальність за колаборацію з росіянами

За словами глави профільного міністерства, Женевська конвенція не передбачає покарання для співробітників стратегічних підприємств, які змушені обслуговувати його в умовах окупації.

Співробітникам Запорізької АЕС, які залишилися в окупованому росіянами Енергодарі та продовжують обслуговувати атомну електростанцію, не загрожує звинувачення у співпраці з російськими військовими. Про це заявила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У Женевській конвенції атомні об'єкти окремо виписані, тому не вважатиметься колабораціонізмом робота співробітників ЗАЕС під окупацією", — прокоментувала ситуацію Верещук.

Верещук також зазначила, що у випадку із ЗАЕС нести відповідальність мають якраз російські військові, які утримують на станції українців.

"Цивільні особи на цих об'єктах перебувають під захистом конвенцій. Тобто міжнародне право в принципі забороняє захоплення атомних станцій, і відповідно всі дії окупанта на них незаконні", — нагадала глава профільного міністерства.

Що цьому передувало

У понеділок, 5 серпня, у парламенті зареєстрували проєкт закону авторства колективу нардепів на чолі зі "слугою народу" Галиною Третьяковою щодо відповідальності співробітників стратегічних підприємств, які продовжують виконувати свою роботу в умовах російської окупації.

Йдеться про проєкт закону №7731 "Про внесення змін до статті 41 Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткової підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця".

Він пропонує визначити на законодавчому рівні додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Такою підставою є вчинення працівником, який працює на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та/або об'єктах критичної інфраструктури, провини, не сумісної з продовженням даної роботи, пов'язана з її підтримкою держави-агресора.

Таким чином, якщо проєкт закону підтримають народні депутати, а потім підпише президент України, співробітники ЗАЕС, які зараз продовжують обслуговувати окуповану росіянами атомну електростанцію, можуть втратити роботу.

Яка зараз ситуація на ЗАЕС

Станом на 6 вересня російські військові продовжують контролювати ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін.

"Створення постійного представництва МАГАТЕ на Запорізькій АЕС було хорошим кроком, але корінь проблеми залишається, оскільки російські війська продовжують контролювати станцію", — сказав Котін.

Ситуацію на АЕС він назвав "дуже небезпечною" та безпрецедентною через пошкодження ліній електропередачі, що з'єднують об'єкт з українською енергосистемою. Також сказав, що Київ очікує почути більше, ніж занепокоєння МАГАТЕ.

Котін також окремо підкреслив, що на Україну чекає дуже складна і небезпечна зима, оскільки ЗАЕС, яка до війни забезпечувала понад п'яту частину потреб країни в електроенергії, перебуває під контролем окупантів. Тому Україні так важливо поновити свій контроль над атомною електростанцією.

Нагадаємо, Ірина Верещук розповіла, що чекає на українців за участь у "референдумах" РФ. Глава профільного міністерства підкреслила, що країни Заходу ніколи не визнають результати нелегітимних російських "референдумів", і українським громадянам краще в них не брати участь — щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Фокус також писав, що закон про колаборантів, підписаний президентом Зеленським, набув чинності. Він запровадив кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором. Максимальний обмежувальний захід за законом — 15 років в'язниці.