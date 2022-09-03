Верещук розповіла, що чекає на українців за участь у "референдумах" РФ

Глава профільного міністерства наголосила, що країни Заходу ніколи не визнають результати нелегітимних російських "референдумів", і українським громадянам краще в них не брати участь — щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Участь у псевдореферендумах, які російські окупанти планують провести у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, може закінчитись для українців кримінальною статтею. Про це заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону 3 вересня.

"Референдуми", як би їх не називали — це елементи злочину, який чинить Росія щодо нашої держави", — сказала Верещук.

Глава профільного міністерства наголосила, що країни Заходу ніколи не визнають результатів таких псевдореферендумів, оскільки це все фарс і цирк.

Верещук також розповіла про те, що чекає на українців, які захочуть взяти участь у таких нелегітимних референдумах, організованих окупаційною адміністрацією та російськими військовими.

"Для наших громадян, які братимуть участь, це насправді стаття Кримінального кодексу", — попередила Ірина Верещук.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликала евакуюватися всіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, не брати участь у жодному псевдореферендумі.

"Те, що окупанти привозять когось із РФ, роблять якісь ящики, абсолютно нічого схожого з референдумом не має", — резюмувала Верещук.

Нагадаємо, Кремль знову переніс терміни проведення "референдумів" в Україні. Однією з орієнтовних дат у Путіна називають 4 листопада, коли у Росії відзначають День народної єдності.

Крім того, за даними влади Херсонської області, Кремль вимагає від окупаційної адміністрації в регіоні продовжувати підготовку до "референдуму" щодо входження до складу РФ, попри відсутність підтримки серед місцевого населення.