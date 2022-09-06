Ситуация на ЗАЭС: грозит ли сотрудникам ответственность за коллаборацию с россиянами

По словам главы профильного министерства, Женевская конвенция не предусматривает наказания для сотрудников стратегических предприятий, которые вынужденны обслуживать его в условиях оккупации.

Сотрудникам Запорожской АЭС, которые остались в оккупированном россиянами Энергодаре и продолжают обслуживать атомную электростанцию, не грозит обвинение в сотрудничестве с российскими военными. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"В Женевской конвенции атомные объекты отдельно выписаны, поэтому не будет считаться коллаборационизмом работа сотрудников ЗАЭС под оккупацией", — прокомментировала ситуацию Верещук.

Верещук также отметила, что в случае с ЗАЭС нести ответственность должны как раз российские военные, которые удерживают на станции украинцев.

"Гражданские лица на этих объектах находятся под защитой конвенций. То есть международное право в принципе запрещает захват атомных станций, и, соответственно, все действия оккупанта на них незаконны", — напомнила глава профильного министерства.

Что этому предшествовало

В понедельник, 5 августа, в парламенте зарегистрировали проект закона авторства коллектива нардепов во главе со "слугой народа" Татьяной Третьяковой об ответственности сотрудников стратегических предприятий, которые продолжают выполнять свою работу в условиях российской оккупации.

Речь идет о проекте закона №7731 "О внесении изменений в статью 41 Кодекса законов о труде Украины по установлению дополнительного основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя".

Он предлагает определить на законодательном уровне дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Таким основанием является совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора.

Таким образом, если проект закона поддержат народные депутаты, а потом подпишет президент Украины, сотрудники ЗАЭС, которые сейчас продолжают обслуживать оккупированную россиянами атомную электростанцию могут потерять работу.

Какая сейчас ситуация на ЗАЭС

По состоянию на 6 сентября российские военные продолжают контролировать ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

"Создание постоянного представительства МАГАТЭ на Запорожской АЭС было хорошим шагом, но корень проблемы остается, поскольку российские войска продолжают контролировать станцию", — сказал Котин.

Ситуацию на АЭС он назвал "очень опасной" и беспрецедентной из-за повреждений линий электропередачи, соединяющих объект с украинской энергосистемой. Также сказал, что Киев ожидает услышать больше, чем выражение беспокойства от МАГАТЭ.

Котин также отдельно подчеркнул, что Украину ждет очень сложная и опасная зима, так как ЗАЭС, которая до войны обеспечивала более пятой части потребностей страны в электроэнергиинаходится под контролем оккупантов. Поэтому Украине так важно восстановить свой контроль над атомной электростанцией.

Напомним, Ирина Верещук рассказала, что ждет украинцев за участие в "референдумах" РФ. Глава профильного министерства подчеркнула, что страны Запада никогда не признают результаты нелегитимных российских "референдумов", и украинским гражданам лучше в них не участвовать — во избежание уголовной ответстсвенности.

Фокус также писал, что закон о коллаборантах, подписанный президентом Зеленским, вступил в силу. Он ввел уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором. Максимальная мера наказания по закону — 15 лет тюрьмы.