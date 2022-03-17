Закон о коллаборантах: кого и как накажут

Закон о коллаборантах, подписанный президентом Зеленским, вступил в силу. Вводится уголовная ответственность за сотрудничество с государством-агрессором. Максимальная мера наказания по закону — 15 лет тюрьмы.

Закон о коллаборантах подписан

Принять закон о коллаборантах проукраинские политические силы требовали Верховную Раду с начала войны на Донбассе. Об этом постоянно заявлял Андрей Билецкий — лидер партии "Нацкорпус" и экс-командир полка спецназначения "Азов", а также переодически вспоминали в партии "Евросолидарность" Петра Порошенко. Первые попытки принять закон о коллаборантах предпринимали еще в 2017 году, но голосов тогдашней коалиции БПП и "Народного фронта" не хватило.

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Новая власть после 2019 года сдержанно высказывалась в отношении подобной законодательной инициативы. В правящей политсиле "Слуга народа" мнения на этот счет расходились. А глава фракции СН Давид Арахамия заявлял, что подобный закон, по его мнению, нарушает Конституции, и КСУ его сможет отменить, поэтому монобольшинство пока не будет выносить на голосование такие инициативы.

В один момент все поменяла полномасшабная война. В парламенте 3 марта проголосовали "закон о коллаборантах", а точнее два законопроекта, по информации вице-спикера ВР Александра Корниенко, которые касаются коллаборационной деятельности. Речь о проектах №5144 и № 5143.

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Первый предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество со страной-агрессором, ее оккупационной администрацией и/или ее вооруженными или военизированным формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовых сферах. Пособникам РФ ограничат доступ к госдолжностям и должностям в местном самоуправлении. Самая высокая мера наказания — до 15 лет тюрьмы. Такой срок можно получить за помощь оккупантам в ведении боевых действий против ВСУ, добробатов и прочих военных формирований Украины, а также за добровольное участие в работе незаконных судебных или правоохранительных органов, созданных на временно оккупированной территории.

Второй законопроект позволяет ликвидировать политические партии, лидеров которых осудили за коллаборационизм. А также их общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований по охране общественного порядка и госграницы.

Снова же тем, кто получит срок по закону, запрещено быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и тому подобное.

15 марта документы подписал президент. По словам спикера ВР Руслан Стефанчук, закон о борьбе с коллаборантами вступил в силу.

На что и на кого повлияет закон о коллаборантах

По словам политического эксперта Олега Постернака, формулировки в законопроектах, которые проголосовала Верховная Рада и которые, по информации Стефанчука, подписал президент, недостаточно точные, потому могут коснуться широкого круга лиц.

"Я поддерживаю закон о коллаборантах. Но и понимаю, что широкие формулировки могут в дальнейшем превратиться в инструмент благородного террора, так как картина гибели и крови вызывает желание мести и поиска внутреннего врага. В таких условиях проще простого любого обвинить в сотрудничестве с РФ. Поводом может стать пост в соцсетях как кого-то из экспертов, так и обычного гражданина Украины, который теоретически решит высказать неосторожную идею о необходимости примирения с РФ", — рассуждает эксперт в разговоре с Фокусом.

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Второе, на что повлияет антиколлаборационное законодательство — с электоральной обочины скорее всего исчезнут пророссийские партии вроде ОПЗЖ, партии Шария, "Нашиъ" Евгения Мураева и Оппоблока. Это не означает, что они не возродятся под каким-то другим названием, говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко. Как показывает опыт, если запрещают какую-то партию, она восстает под другим названием и наличие закона не становится сдерживающим фактором для "соглашательских действий с оккупантами". В конце концов, ОПЗЖ большая структура, которая условно делилась на два крыла — Бойко-Левочкина и Медведчука-Рабиновича, и часть нардепов не поддерживают открыто пророссийские месседжи особенно после начала войны.

"Ветка Медведчука очевидно попадет под закон о коллаборантах, так как там больше всего пророссийске настроенных людей, а вот группа Бойко-Левочкина, которая явно не хочет выступать в роли пособника россиян, может попытаться восстановиться на других аэродромах, вроде партии развития Украины или проекта Колесникова "Украина наш дом"", — рассуждает Постернак. По словам эксперта, ответственность за каждое действие должна быть индивидуальная. Не случайно часть нардепов ОПЗЖ решили отмежеваться от политической силы и уйти в глухой нейтралитет, потому что не хотят рисковать своим политическим будущем.

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"Про Киву и его людей все понятно, но вот Фельдман, например, не был идейным, то же самое можно сказать про Столара или группы Бойко-Левочкина, которые явно не хотят выступать в роли пособников россиян. По Шуфричу сложная ситуация, но многое из того, что происходит сейчас, ему не нравится, и он не хочет выглядеть сторонником России", — продолжает Фесенко. По словам экспертов, нужен индивидуальный подход, так как среди местных организаций ОПЗЖ в том же Херсоне часть депутатов оказалась абсолютно на проукраинских позициях и помогала противостоять оккупантам.

По словам Постернака, война уже изменила многое, в том числе политическую конъюнктуру страны. Многие это понимают, поэтому стараются подстроится под новые реалии.

"Несмотря на войну идут электоральные соревнования скрытого характера: мы видим Киру Рудык на фотографиях с автоматом или Петра Порошенко на "бандеромобиле". — говорит эксперт. Антиколлаборационное законодательство может усилить эти изменения. В конце концов, война когда-нибудь закончится, и тех, кто играл на стороне врага понесут ответственность по закону.

Украина больше трех недель оказывает отпор в войне, которую развязала Россия. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, на определенных направлениях наши войска не только уничтожают военные группировки врага, но и идут в контрнаступление. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.