"Принять закон о коллаборантах". Билецкий озвучил требование ветеранов к Зеленскому

Участники Марша защитников и другие активисты направляются к Офису президента.

Лидер партии "Нацкорпус" и экс-командир полка спецназначения "Азов" Андрей Билецкий озвучил требования ветеранов к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

По его словам, в День Независимости участники Марша ветеранов отправились с Майдана к Офису президента, чтобы потребовать принять закон о коллаборантах.

"Движение ветеранов Украины планирует попросить у президента в День Независимости подать неотложный, президентский проект о коллаборантах. Это единственное требование на сегодня. Проект, который не даст существовать в политической, общественной и медиа жизни "пятой колонне" Российской Федерации. Партии, которые фактически живут на деньги селян, которые оправдывают агрессию по отношению к Украине и так далее", – заявил Билецкий.

Также он добавил, что законопроект является совместной работой ветеранов и юристов.

"Надеемся, что и День Независимости, и ветераны, а также большое количество собравшихся станет веской причиной для президента, чтобы услышать людей", – добавил Билецкий.

Кроме этого, Билецкий подчеркнул, что активисты "Нацкопуса" присутствуют на сегодняшней акции, в первую очередь, как ветераны полка "Азов". Билецкий не считает акцию политической, так как по его мнению, она касается более фундаментальных вопросов, как выживание страны.

Напомним, в Киеве на Майдане завершилась официальная часть Марша защитников, который проходил в День Независимости Украины.

Марш стартовал от парка имени Тараса Шевченко, в нем приняли участие украинские военнослужащие, бойцы добровольческих батальонов, организации ветеранов боевых действий и семей погибших военных.