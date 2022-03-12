Из Москвы в Брюссель. Как Россия угрожает странам НАТО и Европы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал: "Россия не будет нападать на другие государства как на Украину… Потому что на Украину она не нападала". Ни в ЕС, ни в НАТО словам представителя Кремля не верят. И вот почему.

Курс на НАТО. План нападения, возможно, уже готов

"Скорее всего, Россия уже разработала и имеет военные планы потенциальной атаки на страны-члены НАТО. Недаром Путин в своем ультиматуме США и Западу отмечает необходимость отхода Альянса к границам 1997 года", – говорит политический эксперт Александр Мусиенко. Поэтому вполне реальны опасения, что Россия, перебрасывая технику в Беларусь, не только усиливает свои позиции в войне с Украиной, но и создает плацдарм для потенциального нападения на страны НАТО. А это значит, что под угрозой оказываются страны Балтии, Болгария, Румыния, страны Вышеградской четверки, а также Черногория и Албания.

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Первые провокации уже известны. Вспомним, как на прошлой неделе в Черном море у берегов Румынии, потерпели крушение военный самолет ВВС Румынии – МиГ-21 и спасательный вертолет, отправившийся на поиски самолета.

"Официальная причина – плохие погодные условия, возможно и так, а возможно, учитывая высокую активность русских военных кораблей в Черном море, и нет", – продолжает Мусиенко.

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"Лучше других уровень безопасности понимают в странах Балтии, поэтому бьют тревогу и активно помогают Украине. Они идут по принципу – лучше больше, чем меньше", – говорит военный эксперт Олег Жданов.

Активна сейчас и Польша. Варшава также протянула руку помощи Киеву. При этом согласно соцопросам 74% поляков считают вероятность нападения РФ на Польшу "высокой" или "средней". Страна усиливает и свою обороноспособность. В частности, США разворачивают на территории Польши противоракетные системы противовоздушной обороны Patriot. И хотя контракт о закупках был подписан ранее, сегодняшние действия НАТО считаются ответом на неадекватное поведение и решения Путина. Кроме того, в Сейме сейчас рассматривается новый закон об оборонной политике. Он значительно усиливает и военный, и военно-промышленный сектор.

А если нападение и произойдет на одну из стран, то, согласно ст. 5 устава НАТО, все остальные союза должны будут вступить в войну. А это уже — третья мировая.

Тень на Балканы. Готовится ли Россия расшатать ситуацию в Европе?

При этом эксперты сомневаются, что Путин все-таки решится вступить в противостояние на территории стран НАТО. Его цель – дестабилизировать ситуацию в Европе, в том числе для отвлечения внимания от событий в Украине. И для этого у него есть несколько возможных вариантов.

Первый вариант – попытаться захватить страны бывшего Советского Союза

"Если Россия увидит, что наступление на юге Украины, на Одессу возможно, то она захочет прихватить и Молдову. Которая, кстати, не хочет поддерживать санкции против РФ, да и вообще занимает непонятную политическую позицию относительно войны России и Украины. А также попытается захватить Грузию, которая также не поддерживает санкции в адрес России", – напоминает Жданов.

Обе страны чувствуют и опасность, поэтому подали заявки на вступление в Европейский Союз вслед за Украиной.

Второй вариант – организовать противостояние на Балканах

"Сегодня регион – еще одно из угрожающих направлений для начала военных действий и дестабилизации ситуации. На Балканах у России есть надежный партнер – Сербия. Остальные страны Россия пытается взять под контроль", – уточняет Мусиенко. Например, в прошлом году посол РФ в Боснии и Герцеговине очень резко ответил, что в случае принятия официальным Сараево решения о вступлении в НАТО Москва будет вынуждена принять решительные меры. И эти меры – дестабилизация с помощью Республики Сербской. Ранее Россия пыталась препятствовать интеграции Черногории в НАТО, используя даже церковь. Теперь она будет стараться преградить дорогу Черногории в ЕС.

[ + – ] Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Россия не будет нападать на другие государства как на Украину… Потому что на Украину она не нападала"" Фото: РИА

Помощь Запада. Почему Европа демонстрирует страх перед РФ

Цель Путина — не только Украина, он стремится дестабилизировать Европу и НАТО, бросая вызов и разрушая систему мирового порядка и международного права, пытаясь продемонстрировать слабость со стороны США.

"Несмотря на эффективное противодействие и сдерживание агрессора со стороны Украины, санкционное и политическое давление Запада, российская милитаристская пропагандистская риторика не исчезает, а только набирает обороты. Создается впечатление, что Путин все больше стремится к тому, чтобы тоталитарное российское государство перестраивало остатки экономики на военные рельсы", – поясняет Александр Мусиенко.

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Поэтому Украине так нужна поддержка Запада, а Западу — объективное понимание реальности угрозы.

"Пока же Европа демонстрирует страх перед РФ – она неделю решала, предоставлять ли Украине боевые самолеты Миг-29. В результате отказала и показала, что боится: Путин может нанести удар, допустим, по Польше или Румынии, если они передадут нам самолеты", – говорит Олег Жданов.

Мусиенко добавляет: "Странам НАТО и всему цивилизованному миру нужно понимать, что движущееся с востока зло можно и нужно останавливать, максимально поддерживая сейчас Украину: закрыв небо от российских самолетов и ракет, оружием различных образцов, экономически, финансово. Безумное давление на Россию должно увеличиваться. Кроме того, в НАТО следует ответить на вопрос самим себе, что должно произойти для того, чтобы они были готовы вступить в конфликт с Россией и вместе с украинцами защитить важные цивилизационные ценности свободы и демократии, не знающие границ".