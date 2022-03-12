Із Москви до Брюсселя. Як Росія загрожує країнам НАТО і Європи

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв: "Росія не нападатиме на інші держави, як на Україну... Тому що на Україну вона не нападала". Ні в ЄС, ні в НАТО словами представника Кремля не вірять. І ось чому.

Курс НАТО. План нападу, можливо, вже готовий

"Швидше за все, Росія вже розробила та має воєнні плани потенційної атаки на країни-члени НАТО. Недарма Путін у своєму ультиматумі США та Заходу наголошує на необхідності відходу Альянсу до кордонів 1997 року", — говорить політичний експерт Олександр Мусієнко. Тому цілком реальні побоювання, що Росія, перекидаючи техніку до Білорусі, не лише посилює свої позиції у війні з Україною, а й створює плацдарм для потенційного нападу на країни НАТО. А це означає, що під загрозою опиняються країни Балтії, Болгарія, Румунія, країни четвірки Вишеградської, а також Чорногорія та Албанія.

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Перші провокації вже відомі. Згадаймо, як минулого тижня в Чорному морі біля берегів Румунії зазнали аварії військовий літак ВПС Румунії, МіГ-21, і рятувальний вертоліт, що вирушив на пошуки літака.

"Офіційна причина — погані погодні умови, можливо і так, а можливо, враховуючи високу активність російських військових кораблів у Чорному морі, і немає", — продовжує Мусієнко.

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"Заради діалогу". Чому не всі країни запроваджують чи посилюють санкції проти Росії?

"Краще за інших рівень безпеки розуміють у країнах Балтії, тому б'ють на сполох і активно допомагають Україні. Вони йдуть за принципом – краще більше, ніж менше", – каже військовий експерт Олег Жданов.

Активною є зараз і Польща. Варшава також простягла руку допомоги Києву. При цьому, згідно з соцопитуваннями, 74% поляків вважають імовірність нападу РФ на Польщу "високою" або "середньою". Країна посилює свою обороноздатність. Зокрема США розгортають на території Польщі протиракетні системи протиповітряної оборони Patriot. І хоча контракт про закупівлю було підписано раніше, сьогоднішні дії НАТО вважаються відповіддю на неадекватну поведінку та рішення Путіна. Крім того, у Сеймі зараз розглядається новий закон про оборонну політику. Він значно посилює військовий і військово-промисловий сектор.

А якщо напад і станеться на одну з країн, то згідно зі ст. 5 статуту НАТО, всі інші союзи мають вступити у війну. А це вже третя світова.

Тінь на Балкани. Чи готується Росія розхитати ситуацію в Європі?

При цьому експерти сумніваються, що Путін таки наважиться вступити в протистояння на території країн НАТО. Його мета – дестабілізувати ситуацію в Європі, зокрема, щоб відвернути увагу від подій в Україні. І для цього він має кілька можливих варіантів.

Перший варіант – спробувати захопити країни колишнього Радянського Союзу

"Якщо Росія побачить, що наступ на півдні України, на Одесу, можливий, то вона захоче прихопити й Молдову. Яка, до речі, не хоче підтримувати санкції проти РФ, та й узагалі займає незрозумілу політичну позицію щодо війни Росії та України. А також спробує захопити Грузію, яка також не підтримує санкції на адресу Росії", – нагадує Жданов.

Обидві країни відчувають небезпеку, тому подали заявки на вступ до Європейського Союзу за Україною.

Другий варіант – організувати протистояння на Балканах

"Сьогодні регіон – ще один із загрозливих напрямків для початку військових дій і дестабілізації ситуації. На Балканах у Росії є надійний партнер – Сербія. Інші країни Росія намагається взяти під контроль", – уточнює Мусієнко. Наприклад, минулого року посол РФ у Боснії та Герцеговині дуже різко відповів, що у разі прийняття офіційним Сараєво рішення про вступ до НАТО Москва буде змушена вжити рішучих заходів. І ці заходи – дестабілізація за допомогою Республіки Сербської. Раніше Росія намагалася перешкоджати інтеграції Чорногорії до НАТО, використовуючи навіть церкву. Тепер вона намагатиметься перегородити дорогу Чорногорії до ЄС.

[ + – ] Глава МЗС РФ Сергій Лавров: "Росія не нападатиме на інші держави, як на Україну... Тому що на Україну вона не нападала" Фото: РІА

Допомога Заходу. Чому Європа демонструє страх перед РФ

Мета Путіна — не лише Україна, він прагне дестабілізувати Європу та НАТО, кидаючи виклик і руйнуючи систему світового порядку та міжнародного права, намагаючись продемонструвати слабкість із боку США.

"Незважаючи на ефективну протидію та стримування агресора з боку України, санкційний і політичний тиск Заходу, російська мілітаристська пропагандистська риторика не зникає, а лише набирає обертів. Складається враження, що Путін усе більше прагне того, щоб тоталітарна російська держава перебудовувала залишки економіки на військові рейки", – пояснює Олександр Мусієнко.

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Тому Україні така потрібна підтримка Заходу, а Заходу — об'єктивне розуміння реальності загрози.

"Поки що Європа демонструє страх перед РФ — вона тиждень вирішувала, чи надавати Україні бойові літаки Міг-29. У результаті відмовила та показала, що боїться: Путін може завдати удару, припустимо, по Польщі або Румунії, якщо вони передадуть нам літаки", – каже Олег Жданов.

Мусієнко додає: "Країнам НАТО і всьому цивілізованому світу треба розуміти, що зло, що рухається зі сходу, можна і потрібно зупиняти, максимально підтримуючи зараз Україну: закривши небо від російських літаків і ракет, зброєю різних зразків, економічно, фінансово. Шалений тиск на Росію має збільшуватися. Крім того, у НАТО слід відповісти на питання самим собі, що має статися для того, щоб вони були готові вступити в конфлікт із Росією та разом із українцями захистити важливі цивілізаційні цінності свободи та демократії, які не знають кордонів".