Із Москви до Брюсселя. Як Росія загрожує країнам НАТО і Європи
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв: "Росія не нападатиме на інші держави, як на Україну... Тому що на Україну вона не нападала". Ні в ЄС, ні в НАТО словами представника Кремля не вірять. І ось чому.
Курс НАТО. План нападу, можливо, вже готовий
"Швидше за все, Росія вже розробила та має воєнні плани потенційної атаки на країни-члени НАТО. Недарма Путін у своєму ультиматумі США та Заходу наголошує на необхідності відходу Альянсу до кордонів 1997 року", — говорить політичний експерт Олександр Мусієнко. Тому цілком реальні побоювання, що Росія, перекидаючи техніку до Білорусі, не лише посилює свої позиції у війні з Україною, а й створює плацдарм для потенційного нападу на країни НАТО. А це означає, що під загрозою опиняються країни Балтії, Болгарія, Румунія, країни четвірки Вишеградської, а також Чорногорія та Албанія.
Перші провокації вже відомі. Згадаймо, як минулого тижня в Чорному морі біля берегів Румунії зазнали аварії військовий літак ВПС Румунії, МіГ-21, і рятувальний вертоліт, що вирушив на пошуки літака.
"Офіційна причина — погані погодні умови, можливо і так, а можливо, враховуючи високу активність російських військових кораблів у Чорному морі, і немає", — продовжує Мусієнко.Важливо
"Краще за інших рівень безпеки розуміють у країнах Балтії, тому б'ють на сполох і активно допомагають Україні. Вони йдуть за принципом – краще більше, ніж менше", – каже військовий експерт Олег Жданов.
Активною є зараз і Польща. Варшава також простягла руку допомоги Києву. При цьому, згідно з соцопитуваннями, 74% поляків вважають імовірність нападу РФ на Польщу "високою" або "середньою". Країна посилює свою обороноздатність. Зокрема США розгортають на території Польщі протиракетні системи протиповітряної оборони Patriot. І хоча контракт про закупівлю було підписано раніше, сьогоднішні дії НАТО вважаються відповіддю на неадекватну поведінку та рішення Путіна. Крім того, у Сеймі зараз розглядається новий закон про оборонну політику. Він значно посилює військовий і військово-промисловий сектор.
А якщо напад і станеться на одну з країн, то згідно зі ст. 5 статуту НАТО, всі інші союзи мають вступити у війну. А це вже третя світова.
Тінь на Балкани. Чи готується Росія розхитати ситуацію в Європі?
При цьому експерти сумніваються, що Путін таки наважиться вступити в протистояння на території країн НАТО. Його мета – дестабілізувати ситуацію в Європі, зокрема, щоб відвернути увагу від подій в Україні. І для цього він має кілька можливих варіантів.
Перший варіант – спробувати захопити країни колишнього Радянського Союзу
"Якщо Росія побачить, що наступ на півдні України, на Одесу, можливий, то вона захоче прихопити й Молдову. Яка, до речі, не хоче підтримувати санкції проти РФ, та й узагалі займає незрозумілу політичну позицію щодо війни Росії та України. А також спробує захопити Грузію, яка також не підтримує санкції на адресу Росії", – нагадує Жданов.
Обидві країни відчувають небезпеку, тому подали заявки на вступ до Європейського Союзу за Україною.
Другий варіант – організувати протистояння на Балканах
"Сьогодні регіон – ще один із загрозливих напрямків для початку військових дій і дестабілізації ситуації. На Балканах у Росії є надійний партнер – Сербія. Інші країни Росія намагається взяти під контроль", – уточнює Мусієнко. Наприклад, минулого року посол РФ у Боснії та Герцеговині дуже різко відповів, що у разі прийняття офіційним Сараєво рішення про вступ до НАТО Москва буде змушена вжити рішучих заходів. І ці заходи – дестабілізація за допомогою Республіки Сербської. Раніше Росія намагалася перешкоджати інтеграції Чорногорії до НАТО, використовуючи навіть церкву. Тепер вона намагатиметься перегородити дорогу Чорногорії до ЄС.
Допомога Заходу. Чому Європа демонструє страх перед РФ
Мета Путіна — не лише Україна, він прагне дестабілізувати Європу та НАТО, кидаючи виклик і руйнуючи систему світового порядку та міжнародного права, намагаючись продемонструвати слабкість із боку США.
"Незважаючи на ефективну протидію та стримування агресора з боку України, санкційний і політичний тиск Заходу, російська мілітаристська пропагандистська риторика не зникає, а лише набирає обертів. Складається враження, що Путін усе більше прагне того, щоб тоталітарна російська держава перебудовувала залишки економіки на військові рейки", – пояснює Олександр Мусієнко.Важливо
Тому Україні така потрібна підтримка Заходу, а Заходу — об'єктивне розуміння реальності загрози.
"Поки що Європа демонструє страх перед РФ — вона тиждень вирішувала, чи надавати Україні бойові літаки Міг-29. У результаті відмовила та показала, що боїться: Путін може завдати удару, припустимо, по Польщі або Румунії, якщо вони передадуть нам літаки", – каже Олег Жданов.
Мусієнко додає: "Країнам НАТО і всьому цивілізованому світу треба розуміти, що зло, що рухається зі сходу, можна і потрібно зупиняти, максимально підтримуючи зараз Україну: закривши небо від російських літаків і ракет, зброєю різних зразків, економічно, фінансово. Шалений тиск на Росію має збільшуватися. Крім того, у НАТО слід відповісти на питання самим собі, що має статися для того, щоб вони були готові вступити в конфлікт із Росією та разом із українцями захистити важливі цивілізаційні цінності свободи та демократії, які не знають кордонів".