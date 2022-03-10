"Ради диалога". Почему не все страны вводят или усиливают санкции против России?

Экономическая, политическая и энергетическая зависимость от России сохраняется у многих стран. Какие страны не торопятся вводить санкции против России и почему?

Спустя 15 дней после того, как Россия напала на Украину, более 40 стран ввели против агрессора 5,5 тысяч санкций. Таким образом страна, которая так любит "победы" и первые строчки в рейтингах, стала рекордсменкой по количеству введенных санкций, обогнав Иран, Сирию и Северную Корею.

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Но есть страны, которые очень осторожны в своей санкционной политике: либо не вводят санкции совсем, либо не такие "ударные", какими они могут быть.

Правительства ОАЭ и Индии занимают пассивную позицию, говоря о том, что их приоритетом является поощрение всех сторон к дипломатии и переговорам. Так же поступил и Израиль, который всего лишь осудил военное вторжение России в Украину. Премьер-министр Нафтали Беннетт говорит, что он несет моральную ответственность за попытки установить мир. Израиль фактически решил оставаться нейтральным, руководство страны блокирует поставки оружия Украине и не спешит вводить санкции против Кремля, так как по их мнению, сейчас важна дипломатия для переговорного процесса.

Почему Израиль остается в стороне от антироссийских санкций

[ + – ] Нафтали Беннетт: "Я поехал в Москву и Берлин, чтобы попытаться помочь наладить диалог между всеми сторонами"

"Я поехал в Москву и Берлин, чтобы попытаться помочь наладить диалог между всеми сторонами, по благословению и поощрению всех игроков", — аргументирует свою позицию Беннетт.

Политтехнолог Тарас Загородний говорит, что у Израиля сложная ситуация, так как есть конфликт с Ираном, на который имеет влияние Россия.

"Есть риск применения ядерного оружия. Россия и в том числе Иран активно спонсирует Палестину, ХАМАС и всех остальных. Россия, конечно, может шантажировать Израиль: если он будет помогать в том числе Украине, то резко активизируются палестинские террористы либо другие неприятные для них люди, которые будут подрывать безопасность их страны", — говорит Загородний.

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Инвестиционный банкир Сергей Фурса также считает это политическим решением.

"Израиль, скорее всего, по России принимает политическое решение, и не хочет идти на прямой конфликт с ней. Плюс Израиль сейчас пытается быть дипломатом и посредником, а для этого им нужен нейтральный статус, они сейчас активно пытаются, что-то слепить — летают, общаются. Поэтому, возможно, это оправдывает их поведение", — говорит он. В то же время Израиль доставляет гуманитарную помощь Украине и забирает на бесплатное лечение онкобольных детей. Однако украинская власть, активисты и волонтеры говорят о необходимости более радикальных шагов в отношении России, которая развязала войну в Украине.

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"Израиль в том числе участвовал в поставках модернизации российского оружия, беспилотники "Орлан" либо сделаны по лицензии Израиля, либо скопированы. Позиция "посредники в переговорах" в переводе с дипломатического означает "хочу заработать и там, и там", — говорит Загородний.

Эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица указывает, что российские БПЛА "Орлан-10" производятся по израильской лицензии. При этом украинским партнерам, к примеру, Эстонии и Литве, запретили передавать Украине их беспилотники.

"А России они это продают. При этом с этих беспилотников сбрасываются снаряды, которые убивают наших солдат на Донбассе. Но почему-то Израиль запрещает нам передавать это оружие для обороны", — говорит Перепелица.

Почему Турция не торопится вводить санкции против РФ

Турция также не ввела санкции против России и не закрыла свое воздушное пространство для нее. При этом эксперты отмечают, что действует она более изощренно, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган понимает, как война России с Украиной может ударить по и без того больной экономике его страны. К примеру, только в первый день вторжения курс турецкой лиры по отношению к доллару США упал более чем на 5%.

[ + – ] Президент Турции Эрдоган заявил, что не вводит санкции ради сохранения канала переговоров Фото: Анадолу

"Что касается Турции, Эрдоган заявил, что не вводит санкции ради сохранения канала переговоров. Формально Турция не присоединяется к санкциям, но учитывая, как они активно нас поддерживают теми же байрактарами, это тоже достаточно серьезная помощь", — указывает Фурса.

Загородний также добавляет, что рассматривать интерес Турции стоит с коммерческой стороны, и добавляет, что Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море, что тоже показательно.

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"Турция хочет зарабатывать деньги, поэтому, с одной стороны, нет санкций против РФ, но у нас есть байрактары. По основным параметрам они все-таки придерживаются санкций, по тому же запрету кораблей РФ в Черном море. Это Турция делает крайне редко, так что сказать, что Турция не помогает нельзя — нет, поставки оружия мощно идут. Они грамотно "отмораживаются", говорят — это не страна поставляет, это частная компания. Но все равно они будут придерживаться своей линии. Украину другие страны рассматривают как таран, который будет ослаблять Россию и решать им свои вопросы", — говорит Загородний.

Санкции против РФ и позиция США и Евросоюза

8 марта президент США Джо Байден объявил о нанесении очередного мощного удара по военной машине Путина.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США. Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина", — заявил Байден.

По словам экспертов, в поддержке этих санкций страны тоже не все едины — уже сейчас. Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский назвал продолжающиеся закупки энергоносителей чем-то вроде "передачи денег террористу", он столкнулся с циничной "кирпичной стеной" Евросоюза. К примеру, Нидерланды, Греция, Венгрия поддержали Германию в том, что сейчас есть необходимость покупать энергоресурсы у России. Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что отказ от нефти и газа РФ ударит по Европе и по Украине в частности. С этим согласно и правительство Германии.

"Нидерланды готовы рассматривать все возможные санкции для давления на Россию, но мучительная реальность такова, что Европа слишком сильно зависит от российской энергии. Если мы заставим европейские компании прекратить импорт, это приведет к тяжелым последствиям", — говорит Рютте.

Политтехнолог Загородний резюмирует, что по другим направлениям санкционная политика все же будет усиливаться. По его словам, их не смог игнорировать даже Китай, у которого есть свои симпатии к Кремлю.