Евросоюз планирует отключить еще больше российских банков от SWIFT, — Боррель

По словам главы дипломатии ЕС, санкции вводятся с целью ослабления экономики России и укрепления позиции Украины на переговорах.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что сейчас рассматриваются новые экономические санкции против России. Они также включают в себя отключение еще больше российских банков от международной банковской системы SWIFT. По его словам, они могут быть применены ближайшие дни, но пока что не принято окончательного решения. Об этом Жозеп Боррель сообщил на брифинге после внеочередной встречи министров иностранных дел европейских стран, передает португальский телеканал RTP Madeira.

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"Мы рассматриваем новый пакет санкций, решение по которому может быть принято в ближайшие дни. Например, мы можем увеличить количество российских банков, которые мы удалили из Swift. Мы пока не приняли никакого конкретного решения, мы только направили это предложение для изучения в технические органы", — сказал Боррель.

По словам Жозепа Борреля, ЕС ужесточает санкции для того, чтобы ослабить российскую экономику. Таким образом Украина может укрепить свои позиции на переговорах с Россией.

"Цель состоит в том, чтобы ослабить российскую экономику, чтобы российская экономика ощутила на себе тяжесть последствий и, таким образом, укрепила силу и позицию украинцев на переговорах", — заявил он.

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее услугами пользуются около 11 тысяч банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах.

Напомним, 3 марта СМИ сообщили, что ЕС может отключить от SWIFT банки Беларуси. Такое решение уже рассматривают на уровне европейских стран.

Ранее, 1 марта стало известно, что Европейский Союз отключает 7 российских банков от банковской системы SWIFT. Однако такое решение не распространяется на крупнейший российский банк Сбербанк и Газпромбанк.