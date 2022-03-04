Євросоюз планує відключити ще більше російських банків від SWIFT, — Боррель

За словами голови дипломатії ЄС, санкції запроваджуються з метою ослаблення економіки Росії та зміцнення позиції України на переговорах.

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що наразі розглядаються нові економічні санкції проти Росії. Вони також включають відключення ще більше російських банків від міжнародної банківської системи SWIFT. За його словами, вони можуть бути застосовані найближчими днями, але поки що не ухвалено остаточного рішення. Про це Жозеп Боррель повідомив на брифінгу після позачергової зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн, повідомляє португальський телеканал RTP Madeira.

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"Ми розглядаємо новий пакет санкцій, рішення щодо якого може бути ухвалене найближчими днями. Наприклад, ми можемо збільшити кількість російських банків, які ми видалили зі Swift. Ми поки що не прийняли жодного конкретного рішення, ми тільки направили цю пропозицію для вивчення до технічних органів", — сказав Боррель.

За словами Жозепа Борреля, ЄС посилює санкції для того, щоб послабити російську економіку. Таким чином, Україна може зміцнити свої позиції на переговорах з Росією.

"Мета полягає в тому, щоб послабити російську економіку, щоб російська економіка відчула на собі тяжкість наслідків і, таким чином, зміцнила силу та позицію українців на переговорах", — заявив він.

SWIFT — це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Її послугами користуються близько 11 тисяч банків та фінансових установ у понад 200 країнах.

Нагадаємо, 3 березня ЗМІ повідомили, що ЄС може відключити від SWIFT банки Білорусі. Таке рішення вже розглядають лише на рівні європейських країн.

Раніше 1 березня стало відомо, що Європейський Союз відключає 7 російських банків від банківської системи SWIFT. Однак, таке рішення не поширюється на найбільший російський банк "Сбербанк" і "Газпромбанк".