ЄС може відключити від SWIFT білоруські банки — Reuters

Відключення від SWIFT білоруських банків може статися навіть з урахуванням того, що ця система фінансових транзакцій не така важлива для Білорусі, як для Росії.

Європейський союз розглядає можливість вилучення білоруських банків із системи обміну SWIFT, що лежить в основі глобальних фінансових транзакцій, як це вже зроблено щодо семи російських банків, заявив у четвер офіційний представник ЄС, повідомляє Reurers.

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"Щодо SWIFT, ми зараз також розглядаємо підготовку еквівалентів для білоруського фінансового сектору, але знаючи при цьому, що SWIFT не так стратегічно важливий для економіки Білорусі, як для російської сторони", — сказав чиновник ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС збирається заборонити експорт із Білорусі низки товарів, і має намір розглянути можливість відключення країни від SWIFT. Ці санкції проти Білорусі чиновники ЄС збираються ухвалити за підтримку військового вторгнення Росії в Україну.

Відключення перших семи російських банків від SWIFT вже узгоджено в ЄС, серед тих, хто потрапив під санкції – банки ВТБ та "Росія". Це рішення, пообіцяли чиновники ЄС, буде ухвалено швидко.