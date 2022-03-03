ЕС может отключить от SWIFT белорусские банки - Reuters

Отключение от SWIFT белорусских банков может произойти даже с учетом того фактора, что эта система финансовых транзакций не так важна для Беларуси, как для России.

Европейский союз рассматривает возможность исключения белорусских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, лежащей в основе глобальных финансовых транзакций, как это уже сделано в отношении семи российских банков, заявил в четверг официальный представитель ЕС, сообщает Reurers.

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"Что касается SWIFT, мы сейчас также рассматриваем подготовку эквивалентов для белорусского финансового сектора, но зная при этом, что SWIFT не так стратегически важен для экономики Беларуси, как для российской стороны", — сказал чиновник ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС собирается запретить экспорт из Беларуси ряда товаров, и намерен рассмотреть возможность отключения страны от SWIFT. Эти санкции против Беларуси чиновники ЕС собираются принять за поддержку военного вторжения России в Украину.

Отключение первых семи российских банков от SWIFT уже согласовано в ЕС, среди тех, кто попал под санкции — банки ВТБ и "Россия". Это решение, пообещали чиновники ЕС, будет принято быстро.