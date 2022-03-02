Санкции против Беларуси: ЕС запретит экспорт товаров, и не исключает отключение от SWIFT

Дипломаты Европейского союза собираются нанести санкционный удар по белорусской экономике.

В среду, 2 марта, дипломаты Европейского Союза согласовали новые санкции против Беларуси за поддержку военного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

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Пока известно, что одобренные санкции коснутся "некоторых секторов экономики, в частности лесоматериалов, стали и калия", говорится в сообщении.

Также на этой неделе официальный представитель ЕС заявлял, что новый пакет санкций против Минска остановит экспорт любых товаров из Беларуси в ЕС, помимо тех, которые уже попали под санкции в 2020 году.

По данным Reuters, Европейский Союз ранее планировал нанести санкционный удар по белорусскому экспорту, олигархам, центральному банку и отключить белорусские банки от SWIFT. Такую информацию предоставил изданию "высокопоставленный чиновник ЕС".

Источник также добавил, что целью новых санкций будет остановка экспорта любых белорусских товаров, включая минеральное топливо, табак, древесину, цемент и сталь. ЕС был намерен устранить и несколько лазеек, которые могли оставаться в отношении экспорта калия.

"Мы также вводим ограничения на экспорт товаров двойного назначения, и смотрим, сможем ли мы повторить то, что сделали с Центральным банком России, и принять быстрые меры против белорусской экономики", – подытожил источник.

Напомним, ранее Украина обращалась к центробанкам ЕС с просьбой остановить отгрузку налички в банки России и Беларуси. Просьба прекратить поставку наличной иностранной валюты также была направлена послам группы G7 и представителям Western Union.