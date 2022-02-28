Украина обратилась к центробанкам ЕС: просят остановить отгрузку налички в банки РФ и Беларуси

Ради мира в Украине страны Запада должны остановить поставку в российские банки наличной иностранной валюты.

Национальный банк Украины обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послам группы G7 и представителям международной системы быстрых денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки в российские и белорусские банки наличной иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Такие действия, по словам представителей НБУ, обусловлены необходимостью принять меры в связи с действием военного положения в Украине. В НБУ отмечают, что принимают все возможные меры, чтобы обеспечить стабильное функционирование финансовой системы и противодействовать агрессии России в финансовой сфере.

"Верю, что ради мира в Украине наши коллеги и партнеры прекратят поставлять наличную иностранную валюту в банки стран-агрессоров", — заявил руководитель НБУ Кирилл Шевченко.

Ранее Фокус сообщал, что российский Центробанк из-за принятых против него международных санкций не сможет стабилизировать курс рубля.

Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках, 28 февраля объявила о том, что рассматривает возможность приостановки всех заказов на контейнерные перевозки в Россию и из России.