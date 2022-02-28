Україна звернулася до центробанків ЄС: просять зупинити відвантаження готівки в банки РФ і Білорусі

Заради миру в Україні країни Заходу мають зупинити постачання до російських банків готівкової іноземної валюти.

Національний банк України звернувся до керівників європейських центральних банків, які постачають готівкову валюту, послам групи G7 і представникам міжнародної системи швидких грошових переказів Western Union із проханням зупинити постачання до російських і білоруських банків готівкової іноземної валюти. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Такі дії, за словами представників НБУ, зумовлені необхідністю вжити заходів у зв'язку з дією воєнного стану в Україні. У НБУ зазначають, що вживають усіх можливих заходів, щоб забезпечити стабільне функціонування фінансової системи та протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері.

"Вірю, що заради миру в Україні наші колеги та партнери припинять постачати готівкову іноземну валюту до банків країн-агресорів", — заявив керівник НБУ Кирило Шевченко.

Раніше Фокус повідомляв, що російський Центробанк через ухвалені проти нього міжнародні санкції не зможе стабілізувати курс рубля.

Данська компанія Maersk, що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях, 28 лютого оголосила про те, що розглядає можливість припинення всіх замовлень на контейнерні перевезення до Росії та з Росії.