Maersk може призупинити контейнерні перевезення до Росії через санкції, — Reuters

За даними агентства, у 2021 році співпраця з Росією принесла данській компанії приблизно 2,5% загального доходу.

Данська компанія, що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях Maersk 28 лютого, заявила про те, що розглядає можливість припинення всіх замовлень на контейнерні перевезення до Росії та з Росії у відповідь на економічні санкції Заходу щодо Москви після її вторгнення в Україну.

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Керівництво компанії відзначило, що уважно стежить за санкційними обмеженнями, введеними проти Росії, і готується до їх дотримання.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій і оцінюємо найкращі варіанти для наших клієнтів і їхніх вантажів. Для вантажів, які вже перебувають на воді, ми зробимо все можливе, щоб доставити їх за призначенням", — зазначили в компанії.

Також у компанії повідомили, що безпека своїх співробітників залишається головним пріоритетом у Maersk, це є додатковим аргументом у бік припинення співпраці.

Як повідомляє агентство Reuters, у 2021 році компанія Maersk отримала приблизно 2,5% від загального доходу в співпраці з Росією. З 1992 року вона здійснює контейнерні перевезення до Санкт-Петербурга та Калінінграда на Балтійському морі, Новоросійська на Чорному морі, а також до Владивостока та порту Східного на східному узбережжі Росії.

Нагадаємо, що низка великих світових автовиробників оголосили про припинення продажів автомобілів у Росії. Volkswagen Group припинив продаж автомобілів брендів Volkswagen, Audi, Skoda й інших, а американські General Motors і Jaguar Land Rover покинули російський ринок.

Mastercard не обслуговуватиме карти ВТБ, Открытие, Радкомбанку, Промсвязьбанк, Новікомбанку, які потрапили під санкції США. Як повідомляють джерела агентства РБК, усередині РФ картки обслуговуватимуться.