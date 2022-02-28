Maersk может приостановить контейнерные перевозки в Россию из-за санкций, — Reuters

По данным агентства, в 2021 году сотрудничество с Россией принесло датской компании примерно 2,5% от общего дохода.

Датская компания, специализирующаяся на морских грузовых перевозках Maersk 28 февраля заявила о том, что рассматривает возможность приостановки всех заказов на контейнерные перевозки в Россию и из России в ответ на экономические санкции Запада в отношении Москвы после ее вторжения в Украину.

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Руководство компании отметило, что внимательно следит за санкционными ограничениями введенными против России, и готовится к их соблюдению.

"Мы внимательно следим за развитием событий и оцениваем наилучшие варианты для наших клиентов и их грузов. Для грузов, уже находящихся на воде, мы сделаем все возможное, чтобы доставить их по назначению", — отметили в компании.

Также в компании сообщили, что безопасность своих сотрудников остается главным приоритетом в Maersk, что является дополнительным аргументом в сторону прекращения сотрудничества.

Как сообщает агентство Reuters, в 2021 году компания Maersk получила примерно 2,5% от общего дохода в сотрудничестве с Россией. С 1992 года она осуществляет контейнерные перевозки в Санкт-Петербург и Калининград на Балтийском море, Новороссийск на Черном море, а также во Владивосток и порт Восточный на восточном побережье России.

Напомним, что ряд крупных мировых автопроизводителей объявили о прекращении продаж автомобилей в России. Volkswagen Group прекратил продажи автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Skoda и других, а американские General Motors и Jaguar Land Rover покинули российский рынок.

Mastercard не будет обслуживать карты ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, которые попали под санкции США. Как сообщают источники агентства РБК, внутри РФ карты обслуживаться будут.