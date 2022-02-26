Mastercard відключить російські підсанкційні банки від своєї системи, — ЗМІ

Карти Mastercard, які випустили ВТБ, Відкриття, Совкомбанк, Промзв'язокбанк, Новикомбанк, не працюватимуть за кордоном.

Видання РБК повідомляє, що з 26 лютого Mastercard не обслуговуватиме карти, які випустили російські банки та які потрапили під санкції США. Йдеться про ВТБ, Відкриття, Совкомбанк, Промзв'язокбанк, Новикомбанк.

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Журналісти РБК, посилаючись на власні джерела, повідомили, що зазначені банки отримали офіційне повідомлення від міжнародної платіжної системи Mastercard про відключення від системи. Водночас всередині РФ картки будуть обслуговуватися. ЗМІ також повідомляє, що причиною відключення стала завдана шкода репутації "знаків" Mastercard.

Віднині картами Visa та Mastercard, емітованими підсанкційними банками, а також їх дочірніми компаніями, не можна розплатитися за кордоном як онлайн (зокрема через Apple Pay і Google Pay), так і офлайн. Але на території РФ картки працюватимуть, тому що операції всередині країни обробляє не Mastercard, а російська Національна система платіжних карток.

"Перевипускаючи картку підсанкційного банку, в перспективі можливий перехід на платіжну систему "Мир", — написало медіа.

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