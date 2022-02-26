"Ми знецінимо крипто-активи російських та білоруських політиків", — Федоров

Блокчейн-індустрія — це не місце для російських політичних злочинців, заявив міністр Федоров.

Українська криптоспільнота готова надати винагороду за будь-яку інформацію про криптогаманці російських та білоруських політиків та їх найближче оточення. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у телеграм-каналі.

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Федоров зазначив, що такі дії спрямують не лише на політиків РФ та Білорусі, а і на їхніх представників, довірених осіб та дітей.

"В умовах війни політичні злочинці та їхні поплічники можуть спробувати вивести свої капітали в криптоактиви. Ми їх переслідуватимемо. Всі їхні крипто-капітали маркуватимуть, їхня цінність дорівнюватиме нулю", — заявив чиновник.

Ми щедро заплатимо за надання всієї доступної інформації! Звертайтеся до @ArtemAf (в Telegram – ред.), — сказано в повідомленні.

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Раніше міністр Федоров повідомляв про те, що звернувся до низки американських техно-корпорацій з проханням вжити заходів щодо російських ЗМІ, які розповсюджують фейки та дезінформацію, а також попросив відключити деякі сервіси, щоб позбавити росіян доступу до них.