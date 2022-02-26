"Мы обесценим крипто-активы российских и белорусских политиков", - Федоров

Блокчейн-индустрия – не место для российских политических преступников, заявил министр Федоров.

Украинское криптосообщество готово предоставить вознаграждение за любую информацию о криптокошельках российских и белорусских политиков и их ближайшего окружения. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в телеграм-канале.

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Федоров отметил, что данные действия будут направлены не только на политиков РФ и Беларуси, но и их представителей, доверенных лиц и детей.

"В условиях войны политические преступники и их приспешники могут попытаться вывести свои капиталы в криптоактивы. Мы будем их преследовать. Все их криптокапиталы будут маркированы, их ценность будет равна нулю", — заявил чиновник.

Мы щедро заплатим за предоставление всей доступной информации! Обращайтесь к @ArtemAf (в Telegram — ред.), — сказано в сообщении.

Помощь украинским бойцам в крипте Ethereum, Bitcoin,Tether (USDTtrc20):

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Ранее министр Федоров сообщал о том, что обратился в ряд американских техно-корпораций с просьбой принять меры в отношении российских СМИ, распространяющих фейки и дезинформацию, а также попросил отключить некоторые сервисы, чтобы лишить россиян доступа к ним.