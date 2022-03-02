Санкції проти Білорусі: ЄС заборонить експорт товарів і не заперечує відключення від SWIFT

Дипломати Європейського союзу збираються завдати санкційного удару по білоруській економіці.

У середу, 2 березня, дипломати Європейського Союзу погодили нові санкції проти Білорусі за підтримку військового вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона, чия країна зараз головує в ЄС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Поки що відомо, що схвалені санкції торкнуться "деяких секторів економіки, зокрема лісоматеріалів, сталі та калію", йдеться у повідомленні.

Також цього тижня офіційний представник ЄС заявляв, що новий пакет санкцій проти Мінська зупинить експорт будь-яких товарів із Білорусі в ЄС, окрім тих, що вже потрапили під санкції у 2020 році.

За даними Reuters, Європейський Союз раніше планував завдати санкційного удару по білоруському експорту, олігархах, центральному банку та відключити білоруські банки від SWIFT. Таку інформацію надав виданню високопоставлений чиновник ЄС.

Джерело також додало, що метою нових санкцій буде зупинення експорту будь-яких білоруських товарів, враховуючи мінеральне паливо, тютюн, деревину, цемент і сталь. ЄС мав намір усунути і кілька лазівок, які могли залишатися щодо експорту калію.

"Ми також запроваджуємо обмеження на експорт товарів подвійного призначення, і дивимося, чи зможемо ми повторити те, що зробили з Центральним банком Росії, та вжити швидких заходів проти білоруської економіки", — підсумувало джерело.

Нагадаємо, раніше Україна зверталася до центробанків ЄС із проханням зупинити відвантаження готівки в банки Росії та Білорусі. Прохання припинити постачання готівкової іноземної валюти також було надіслано послам групи G7 і представникам Western Union.