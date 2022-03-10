Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски и еще пяти российских олигархов

Были заморожены активы российских миллиардеров и им был запрещен въезд в Великобританию

Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича, также в санкционные списки попали Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Александр Лебедев, Алексей Миллер, Андрей Костин и Николай Токарев, сообщает Daily Mail.

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Все эти олигархи "стоят" более 15 миллиардов фунтов стерлингов. Новые санкции предполагают, что все их активы в Великобритании будут заморожены, также им запрещено пересекать границу Соединенного Королевства. Кроме этого, гражданам Великобритании запрещено вступать с ними в любые финансовые отношения.

Кроме этого российские миллиардеры попадают под транспортные санкции, что означает запрет на пересечение любым российским воздушным судном британской границы. В случае нарушения, самолет будет конфискован.

Под санкциями оказались семь олигархов:

Роман Абрамович. Бывший губернатор Чукотки, акционер стальных гигантов "Евраз" и Норильский никель, владелец ФК "Челси". Его состояние оценивают в 9 миллиардов долларов. Британия является первой, кто ввел против него санкции. Но ранее Португалия начала проверять, законно ли Абрамович получил гражданство этой страны;

Бывший губернатор Чукотки, акционер стальных гигантов "Евраз" и Норильский никель, владелец ФК "Челси". Его состояние оценивают в 9 миллиардов долларов. Британия является первой, кто ввел против него санкции. Но ранее Португалия начала проверять, законно ли Абрамович получил гражданство этой страны; Олег Дерипаска. Акционер En+ Group, состояние оценивают в 3 миллиарда долларов. У него немало дорогой недвижимости в Великобритании и других европейских странах. Также он находится под санкциями США с 2018 года. Дерипаска был одним из немногих российских олигархов, который выступил против войны в Украине, заявив, что после войны "весь мир будет другим, и Россия будет другой";

Акционер En+ Group, состояние оценивают в 3 миллиарда долларов. У него немало дорогой недвижимости в Великобритании и других европейских странах. Также он находится под санкциями США с 2018 года. Дерипаска был одним из немногих российских олигархов, который выступил против войны в Украине, заявив, что после войны "весь мир будет другим, и Россия будет другой"; Игорь Сечин. Исполнительный директор "Роснефти" и близкий друг Путина, находится под санкциями США и ЕС. Практически никогда не дает интервью и в западной прессе его часто называют "серым кардиналом";

Исполнительный директор "Роснефти" и близкий друг Путина, находится под санкциями США и ЕС. Практически никогда не дает интервью и в западной прессе его часто называют "серым кардиналом"; Андрей Костин. Председатель совета директоров "ВТБ банка", близкий друг Путина. Любитель оперы и классической музыки;

Председатель совета директоров "ВТБ банка", близкий друг Путина. Любитель оперы и классической музыки; Алексей Миллер. Исполнительный директор "Газпрома", находится под санкция США. Под санкциями США с 2018 года. Увлекается конным спортом. В 2012 году занял 2-е место в рейтинге самых дорогих руководителей России по версии Forbes с доходом в 25 миллионов долларов;

Исполнительный директор "Газпрома", находится под санкция США. Под санкциями США с 2018 года. Увлекается конным спортом. В 2012 году занял 2-е место в рейтинге самых дорогих руководителей России по версии Forbes с доходом в 25 миллионов долларов; Николай Токарев. Президент российской госкомпании "Транснефть". Генерал-майор ФСБ в отставке. Под санкциями США и ЕС. Дочь Майя Болотова владеет фармацевтическими компаниями и курортом в Хорватии. Имеет гражданство Кипра;

Президент российской госкомпании "Транснефть". Генерал-майор ФСБ в отставке. Под санкциями США и ЕС. Дочь Майя Болотова владеет фармацевтическими компаниями и курортом в Хорватии. Имеет гражданство Кипра; Дмитрий Лебедев. Председатель совета директоров банка "Россия", который называют "личным банком Кремля", еще с 2016 находится под санкциями США.

"Кровь украинского народа на их руках. Сегодняшние санкции еще раз показывают, что олигархам и клептократам не место в нашей экономике или обществе. Имея тесные связи с Путиным, они имеют отношение к его агрессии. Кровь украинского народа на их руках", – отметила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Ранее миллиардер Роман Абрамович заявлял, что выставил ФК "Челси" на продажу, а деньги, вырученные за клуб, направит в помощь тем, кто пострадал от войны в Украине.

Великобритания с началом российского вторжения ввела масштабные санкции в отношении России и нескольких российских крупных бизнесменов, но непосредственно против Абрамовича санкции не вводились.

"У тех, кто поддерживал злобное нападение Путина на Украину, не может быть убежища. Сегодняшние санкции — это последний шаг в непоколебимой поддержке Великобританией украинского народа. Мы будем безжалостно преследовать тех, кто способствует убийству мирных жителей, разрушению больниц и незаконной оккупации суверенных союзников", — заявил Борис Джонсон.

Санкции были введены после того, как ВС РФ сбросили бомбы на роддом в Мариуполе, когда там находились новорожденные, роженицы и медперсонал. Здание было серьезно повреждено. Министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что бомбежка роддома – это военное преступление и призвал привлечь Путина и российских генералов к ответственности.

Президент Владимир Зеленский назвал бомбежку роддома "зверством" и "окончательным доказательством геноцида против украинцев".

Недавно стало известно, что российские олигархи стали спешно прятать свое имущество. Так, ряд миллиардеров, и Роман Абрамович в том числе, перевели свои яхты на Мальдивы. А в ОАЭ уже было совершено несколько вылетов частных самолетов. Считается, что этими рейсами олигархи вывозят ценное имущество, вроде картин.

Впрочем, некоторые олигархи не успели и сейчас их яхты арестованы. В их числе огромная суперяхта Алишера Усманова. Фокус собрал список суден, которые сейчас находятся под арестом.