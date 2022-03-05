Российские миллиардеры вывозят имущество в ОАЭ,- УП

Множество рейсов из России отправилось в Дубай после того, как российские войска вторглись в Украину

Российские олигархи по-своему отреагировали на начало войны в Украине и начали спешно спасать свое имущество. Источники в украинской разведке сообщают, что они стали вывозить ценности, в частности, ценные картины в Дубай, город в Объединенных Арабских Эмиратах, утверждает издание "Украинская правда".

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За период с 24 февраля в Дубай уже успели слетать множество олигархов, приближенных к Владимиру Путину. Точнее, точно известно, что рейсы совершали их частные самолеты и неизвестно, кто именно был на борту.

Так, 28 февраля из Ниццы в Дубай летал самолет Bombardier Global 5000, который, по предварительным данным, принадлежит братьям Ротенбергам.

Фото: Соцсети

[ + – ] Маршрут самолета братьев Ротенбергов Фото: Соцсети

Напомним, Аркадий и Борис считаются близкими друзьями Владимира Путина. Кроме прочего, они владеют контрольным пакетом акций банка "Северный морской путь".

26 февраля, из Москвы в Дубай и назад летал Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева.

[ + – ] Маршрут самолета Юрия Трутнева Фото: Украинская правда

Он занимает пост заместителя председателя правительства Российской Федерации и владеет самым шикарным парком дорогих авто в российском правительстве.

Не отстает и Роман Абрамович. Его Boeing 787-8 Dreamliner за время войны уже дважды летал в Дубай. Первый рейс был совершен 28 февраля.

[ + – ] Маршрут самолета Романа Абрамовича Фото: Украинская правда

4 марта он вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай.

В первый же день войны в Украине в Дубай отправился борт Bombardier Global 7500 Сергея Чемезова, который занимает пост генерального директора военной копорации "Ростех". Но летел самолет Чемезова кружными путями: вылетел из Москвы, совершил посадку в Тель-Авиве и только потом отправился в Дубай. Вернулся борт в Москву только третьего марта.

Летал в Дубай и самолет министерства обороны Российской федерации. 4 марта около полуночи с военного аэродрома Чкаловский в Московской области вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041 и утром 5 марта самолет совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.

[ + – ] Маршрут военного самолета РФ Фото: Украинская правда

Напомним, за рубежом уже были арестованы несколько шикарных яхт российских олигархов. Некоторые, в том числе и Роман Абрамович, спрятали свои драгоценные суденышки на Мальдивах.

А люксовые бренды отмечают, что пока ЕС и США усиливают санкции против России, состоятельные россияне бросились вкладывать деньги в предметы роскоши: например, в драгоценности известных брендов.