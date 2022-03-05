Російські мільярдери вивозять майно в ОАЕ, — УП

Багато рейсів з Росії вирушили в Дубай після того, як російські війська вторглися в Україну.

Російські олігархи по-своєму відреагували на початок війни в Україні та почали спішно рятувати своє майно. Джерела в українській розвідці повідомляють, що вони стали вивозити цінності, зокрема цінні картини в Дубай, місто в Об'єднаних Арабських Еміратах, стверджує видання "Українська правда".

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За період із 24 лютого в Дубай вже встигли злітати безліч олігархів, наближених до Володимира Путіна. Точніше, достеменно відомо, що рейси здійснювали їхні приватні літаки і невідомо, хто саме був на борту.

Так, 28 лютого з Ніцци в Дубай літав літак Bombardier Global 5000, який, за попередніми даними, належить братам Ротенбергам.

Фото: Соцсети

[ + – ] Маршрут літака братів Ротенбергів Фото: Соцсети

Нагадаємо, Аркадій та Борис вважаються близькими друзями Володимира Путіна. Крім іншого, вони мають контрольний пакет акцій банку "Північний морський шлях".

26 лютого, з Москви в Дубай і назад літав Bombardier Global 5000 олігарха Юрія Трутнєва.

[ + – ] Маршрут літака Юрія Трутнєва Фото: Украинская правда

Він обіймає посаду заступника голови уряду Російської Федерації і має найшикарніший парк дорогих авто в російському уряді.

Не відстає і Роман Абрамович. Його Boeing 787-8 Dreamliner за час війни вже двічі літав у Дубай. Перший рейс було здійснено 28 лютого.

[ + – ] Маршрут літака Романа Абрамовича Фото: Украинская правда

4 березня він повернувся до Москви і того ж дня знову вилетів у Дубай.

Першого ж дня війни в Україні в Дубай вирушив борт Bombardier Global 7500 Сергія Чемезова, який обіймає посаду генерального директора військової корпорації "Ростех". Але летів літак Чемезова кружними шляхами: вилетів із Москви, здійснив посадку в Тель-Авіві і лише потім вирушив у Дубай. Повернувся борт до Москви лише третього березня.

Літав у Дубай і літак міністерства оборони Російської федерації. 4 березня близько опівночі з військового аеродрому Чкаловський у Московській області вилетів літак Ту-154М з бортовим номером RA-85041 і вранці 5 березня літак здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі.

[ + – ] Маршрут військового літака РФ Фото: Украинская правда

Нагадаємо, за кордоном вже було заарештовано кілька шикарних яхт російських олігархів. Деякі, зокрема й Роман Абрамович, сховали свої дорогоцінні суденця на Мальдівах.

А люксові бренди зазначають, що доки ЄС та США посилюють санкції проти Росії, заможні росіяни кинулися вкладати гроші у предмети розкоші: наприклад, у коштовності відомих брендів.