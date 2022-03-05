Російські мільярдери вивозять майно в ОАЕ, — УП
Багато рейсів з Росії вирушили в Дубай після того, як російські війська вторглися в Україну.
Російські олігархи по-своєму відреагували на початок війни в Україні та почали спішно рятувати своє майно. Джерела в українській розвідці повідомляють, що вони стали вивозити цінності, зокрема цінні картини в Дубай, місто в Об'єднаних Арабських Еміратах, стверджує видання "Українська правда".
За період із 24 лютого в Дубай вже встигли злітати безліч олігархів, наближених до Володимира Путіна. Точніше, достеменно відомо, що рейси здійснювали їхні приватні літаки і невідомо, хто саме був на борту.
Так, 28 лютого з Ніцци в Дубай літав літак Bombardier Global 5000, який, за попередніми даними, належить братам Ротенбергам.
Нагадаємо, Аркадій та Борис вважаються близькими друзями Володимира Путіна. Крім іншого, вони мають контрольний пакет акцій банку "Північний морський шлях".
26 лютого, з Москви в Дубай і назад літав Bombardier Global 5000 олігарха Юрія Трутнєва.
Він обіймає посаду заступника голови уряду Російської Федерації і має найшикарніший парк дорогих авто в російському уряді.
Не відстає і Роман Абрамович. Його Boeing 787-8 Dreamliner за час війни вже двічі літав у Дубай. Перший рейс було здійснено 28 лютого.
4 березня він повернувся до Москви і того ж дня знову вилетів у Дубай.
Першого ж дня війни в Україні в Дубай вирушив борт Bombardier Global 7500 Сергія Чемезова, який обіймає посаду генерального директора військової корпорації "Ростех". Але летів літак Чемезова кружними шляхами: вилетів із Москви, здійснив посадку в Тель-Авіві і лише потім вирушив у Дубай. Повернувся борт до Москви лише третього березня.
Літав у Дубай і літак міністерства оборони Російської федерації. 4 березня близько опівночі з військового аеродрому Чкаловський у Московській області вилетів літак Ту-154М з бортовим номером RA-85041 і вранці 5 березня літак здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі.
Нагадаємо, за кордоном вже було заарештовано кілька шикарних яхт російських олігархів. Деякі, зокрема й Роман Абрамович, сховали свої дорогоцінні суденця на Мальдівах.
А люксові бренди зазначають, що доки ЄС та США посилюють санкції проти Росії, заможні росіяни кинулися вкладати гроші у предмети розкоші: наприклад, у коштовності відомих брендів.