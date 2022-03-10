Великобританія запровадила санкції проти Абрамовича, Дерипаски та ще п'яти російських олігархів

Заморозили активи російських мільярдерів, і їм заборонили в'їзд до Великобританії.

Великобританія ввела санкції проти Романа Абрамовича, також у списки санкцій потрапили Ігор Сєчин, Олег Дерипаска, Олександр Лебедєв, Олексій Міллер, Андрій Костін та Микола Токарєв, повідомляє Daily Mail.

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Усі ці олігархи "коштують" понад 15 мільярдів фунтів стерлінгів. Нові санкції допускають, що всі їхні активи у Великій Британії заморожуть, також їм заборонено перетинати кордон Сполученого Королівства. Окрім цього, громадянам Великобританії заборонено вступати з ними у будь-які фінансові відносини.

Крім цього, російські мільярдери потрапляють під транспортні санкції, що означає заборону на перетин будь-яким російським повітряним судном британського кордону. У разі порушення літак конфіскують.

Під санкціями опинилися сім олігархів:

Роман Абрамович. Колишній губернатор Чукотки, акціонер сталевих гігантів "Євраз" та Норильський нікель, власник ФК "Челсі". Його статки оцінюють у 9 мільярдів доларів. Британія є першою, хто запровадив проти нього санкції. Але раніше Португалія почала перевіряти, чи законно Абрамович отримав громадянство цієї країни;

Колишній губернатор Чукотки, акціонер сталевих гігантів "Євраз" та Норильський нікель, власник ФК "Челсі". Його статки оцінюють у 9 мільярдів доларів. Британія є першою, хто запровадив проти нього санкції. Але раніше Португалія почала перевіряти, чи законно Абрамович отримав громадянство цієї країни; Олег Дерипаска. Акціонер En+ Group, статки оцінюють у 3 мільярди доларів. У нього чимало дорогої нерухомості у Великій Британії та інших європейських країнах. Також він перебуває під санкціями США з 2018 року. Дерипаска був одним із небагатьох російських олігархів, який виступив проти війни в Україні, заявивши, що після війни "весь світ буде іншим, і Росія буде іншою";

Акціонер En+ Group, статки оцінюють у 3 мільярди доларів. У нього чимало дорогої нерухомості у Великій Британії та інших європейських країнах. Також він перебуває під санкціями США з 2018 року. Дерипаска був одним із небагатьох російських олігархів, який виступив проти війни в Україні, заявивши, що після війни "весь світ буде іншим, і Росія буде іншою"; Ігор Сєчин. Виконавчий директор "Роснефти" та близький друг Путіна, перебуває під санкціями США та ЄС. Практично ніколи не дає інтерв'ю й у західній пресі його часто називають "сірим кардиналом";

Виконавчий директор "Роснефти" та близький друг Путіна, перебуває під санкціями США та ЄС. Практично ніколи не дає інтерв'ю й у західній пресі його часто називають "сірим кардиналом"; Андрій Костін. Голова ради директорів "ВТБ банку", близький друг Путіна. Любитель опери та класичної музики;

Голова ради директорів "ВТБ банку", близький друг Путіна. Любитель опери та класичної музики; Олексій Міллер. Виконавчий директор "Газпрому" перебуває під санкцією США. Під санкціями США із 2018 року. Захоплюється кінним спортом. У 2012 році посів 2-е місце у рейтингу найдорожчих керівників Росії за версією Forbes з доходом 25 мільйонів доларів;

Виконавчий директор "Газпрому" перебуває під санкцією США. Під санкціями США із 2018 року. Захоплюється кінним спортом. У 2012 році посів 2-е місце у рейтингу найдорожчих керівників Росії за версією Forbes з доходом 25 мільйонів доларів; Микола Токарєв. Президент російської держкомпанії "Транснефть". Генерал-майор ФСБ у відставці. Під санкціями США та ЄС. Дочка Мая Болотова володіє фармацевтичними компаніями та курортом у Хорватії. Має громадянство Кіпру;

Президент російської держкомпанії "Транснефть". Генерал-майор ФСБ у відставці. Під санкціями США та ЄС. Дочка Мая Болотова володіє фармацевтичними компаніями та курортом у Хорватії. Має громадянство Кіпру; Дмитро Лебедєв. Голова ради директорів банку "Росія", яку називають "особистим банком Кремля", ще з 2016 року перебуває під санкціями США.

"Кров українського народу на їхніх руках. Сьогоднішні санкції ще раз показують, що олігархам та клептократам не місце в нашій економіці чи суспільстві. Маючи тісні зв'язки з Путіним, вони мають відношення до його агресії. Кров українського народу на їхніх руках", – зазначила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Раніше мільярдер Роман Абрамович заявляв, що виставив ФК "Челсі" на продаж, а гроші, отримані за клуб, направить на допомогу тим, хто постраждав від війни в Україні.

Великобританія з початком російського вторгнення запровадила масштабні санкції щодо Росії та кількох російських великих бізнесменів, але проти Абрамовича санкції не вводили.

"У тих, хто підтримував злісний напад Путіна на Україну, не може бути притулку. Сьогоднішні санкції — це останній крок у непохитній підтримці Великобританією українського народу. Ми безжально переслідуватимемо тих, хто сприяє вбивству мирних жителів, руйнуванню лікарень і незаконній окупації суверенних, — заявив Борис Джонсон.

Санкції ввели після того, як ЗС РФ скинули бомби на пологовий будинок у Маріуполі, коли там знаходилися новонароджені, породіллі та медперсонал. Будівлю серйозно пошкодили. Міністр оборони Великобританії Джеймс Гіппі заявив, що бомбардування пологового будинку — це військовий злочин і закликав притягти Путіна та російських генералів до відповідальності.

Президент Володимир Зеленський назвав бомбардування пологового будинку "звірством" та "остаточним доказом геноциду проти українців".

Нещодавно стало відомо, що російські олігархи почали ховати своє майно. Так, низка мільярдерів, і Роман Абрамович зокрема, перевели свої яхти на Мальдіви. А в ОАЕ вже вилетіли кілька приватних літаків. Вважають, що цими рейсами олігархи вивозять цінне майно на кшталт картин.

Втім, деякі олігархи не встигли й зараз їхні яхти заарештовані. Серед них величезна супер'яхта Алішера Усманова. Фокус зібрав список суден, які зараз перебувають під арештом.