Португалія розслідує надання громадянства Роману Абрамовичу

Мільярдер Роман Абрамович подав заявку на набуття громадянства цієї країни минулого року

Португалія розпочала розслідування успішної заявки російського мільярдера Романа Абрамовича на здобуття громадянства країни минулого року. Про це пише Bloomberg.

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Роман Абрамович став громадянином Португалії у 2021 році відповідно до закону, який пропонує натуралізацію нащадкам сефардських євреїв, вигнаних з Піренейського півострова наприкінці 15 століття.

Нагадаємо, сефарди — це субетнічна група, яка сформувалася на Піренейському півострові під час міграції юдеїв Римською імперією. Говорять сефарди на ладино.

У міністерстві юстиції Португалії вже заявили, що розслідування розпочали тому, що засумнівалися в законності процесу набуття громадянства Абрамовичем, і задовго до вторгнення Росії в Україну. Якщо бути точним, його розпочали в січні, але зараз процес набув розголосу.

"Абрамович став громадянином Португалії завдяки португальському "Закону про повернення", який дозволяє нащадкам сефардських євреїв і євреїв конверсо (тих, кого насильно зробили християнами) отримати португальське громадянство", — заявляло минулого року джерело, близьке до Абрамовича.

Також Абрамович має громадянство Ізраїлю.

Після вторгнення Росії в Україну Абрамович поспішно виставив на продаж не лише свій клуб "Челсі", а й дорогу нерухомість у Лондоні.

Водночас його поки не додали до списку санкцій Британії.