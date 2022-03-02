Російський олігарх Абрамович продає футбольний клуб "Челсі" через санкції в РФ

Один із найбагатших олігархів Росії продає футбольний клуб за 3 млрд фунтів стерлінгів. Окрім того, на продаж піде й лондонська елітна нерухомість Абрамовича.

Олігарх і один із найбагатших російських бізнесменів Роман Абрамович через санкції в РФ продає футбольний клуб "Челсі", який фінансував 19 років. Про це пише видання The Times із посиланням на політика Кріса Браянта.

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Крім того, олігарх продає елітну нерухомість у Лондоні. Абрамовича негласно вважають одним із головних спонсорів путінського режиму. Роман Абрамович хоче продати ФК швидко й оцінює його в 3 млрд фунтів стерлінгів. The Times пише, що низка мільярдерів уже зголосилася купити "Челсі".

Член парламенту Великої Британії Кріс Браянт акцентує, що "Абрамович нажаханий санкціями". До слова, Браянт закликає британський уряд прискорити процес посилення санкцій — накласти обмеження на продаж активів і запобігти введенню грошей олігарха Абрамовича.

Наразі Роман Абрамович не потрапив під санкції Євросоюзу, але невдовзі це може змінитись. Нафтовий магнат наближений до Путіна, за останніми даними, його статки оцінюються в 14,5 млрд доларів. Абрамович має громадянство в Португалії, Росії й Ізраїлі. Він також один із найбагатших жителів Лондона та Португалії.

Через війну, яку розв'язав Путін в Україні, у Росії діє низка жорстких санкцій, які вже вплинули на життя громадян країни-агресора. Так, великі автовиробники продовжують залишати російський ринок: Daimler розірвали партнерство з "Камаз", а шведські виробники Volvo та Scania припинили продаж своїх моделей у Росії. Крім того, Volvo ще й зупинили збирання вантажівок на підприємстві в Калузі. У свою чергу, VISA запроваджує санкції проти РФ і перераховує $2 млн для гуманітарної допомоги народу України.

Білорусь також потрапила під санкції за підтримку військового вторгнення РФ до України. Офіційний представник ЄС заявляв, що новий пакет санкцій проти Мінська зупинить експорт будь-яких товарів із Білорусі до ЄС, окрім тих, які вже потрапили під санкції у 2020 році.

Станом на 2 березня акції російських компаній "Лукойл" впали на 97,13%, "Новатек" на 93,72%, "Роснефть Ойл" на 69,59%, а Сбербанку — на 93,71%. Іноземні ЗМІ пишуть про Сбербанк: "акції найбільшого кредитора Росії торгуються за пенні".