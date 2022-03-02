Российский олигарх Абрамович продает футбольный клуб "Челси" из-за санкций в РФ

Один из самых богатых олигархов России продает футбольный клуб за 3 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, на продажу пойдет и лондонская элитная недвижимость Абрамовича.

Олигарх и один из самых богатых российских бизнесменов Роман Абрамович из-за санкций в РФ продает футбольный клуб "Челси", который финансировал 19 лет. Об этом пишет издание The Times ссылаясь на политика Криса Брайанта.

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Кроме того, олигарх продает элитную недвижимость в Лондоне. Абрамовича негласно считают одним из главных спонсоров Путинского режима. Роман Абрамович хочет продать ФК быстро и оценивает его в 3 млрд фунтов стерлингов. The Times пишет, что ряд миллиардеров уже заявили о своем желании купить "Челси".

Член парламента Великобритании Крис Брайант акцентирует, что "Абрамович в ужасе от санкций". К слову, Брайант призывает британское правительство ускорить процесс ужесточения санкций — наложить ограничения на продажи активов и предотвратить введение денег олигарха Абрамовича.

На данный момент Роман Абрамович не попал под санкции Евросоюза, но вскоре это может измениться. Нефтяной магнат приближен к Путину, по последним данным, его состояние оценивается в 14,5 млрд долларов. У Абрамовича есть гражданство в Португалии, России и Израиле. Он также один из самых богатых жителей Лондона и Португалии.

Из-за войны, которую развязал Путин в Украине, в России действует ряд жестких санкций, которые уже отразились на жизни граждан страны-агрессора. Так, крупные автопроизводители продолжают покидать российский рынок: Daimler разорвали партнерство с Камаз, а шведские производители Volvo и Scania прекратили продажу своих моделей в России. Кроме того, Volvo еще и остановили сборку грузовиков на предприятии в Калуге. В свою очередь, VISA вводит санкции против РФ и перечисляет $2 млн для гуманитарной помощи народу Украины.

Беларусь также попала под санкции за поддержку военного вторжения РФ в Украину. Официальный представитель ЕС заявлял, что новый пакет санкций против Минска остановит экспорт любых товаров из Беларуси в ЕС, помимо тех, которые уже попали под санкции в 2020 году.

По состоянию на 2 марта, акции российских компаний "Лукойл" упали на 97,13%, "Новатек" на 93,72%, "Роснефть Ойл" на 69,59%, а Сбербанка — на 93,71%. Иностранные СМИ пишут, о Сбербанке: "акции крупнейшего кредитора России торгуются за пенни".