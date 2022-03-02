Санкції проти РФ: акції роскомпаній впали, справа йде до дефолту

Експерти кажуть, що РФ впевнено йде до перетворення на сировинний придаток Китаю.

Сьогодні 2 березня вторинні лістинги російських компаній, номіновані в доларах, на Лондонській фондовій біржі продовжили падіння, оскільки місцевий російський фондовий ринок залишається закритим вже третій день.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляє MarketWatch, акції "Лукойл" впали на 97,13%, "Новатек" на 93,72%, "Роснефть Ойл" на 69,59%, а Сбербанку – на 93,71%. Іноземні ЗМІ пишуть, про Сбербанк: "акції найбільшого кредитору Росії торгуються за пенні".

За думкою фінансового аналітика Сергія Фурси, подальші перспективи на світових ринках капіталу у російських гігантів – нульові.

"Фінансова ізоляція, в яку зараз потрапляє через численні санкції РФ, не залишає можливості акціям компаній зберегти якусь ціну. Самі компанії будуть збережені, але їх акціонери все втратять. Ми бачимо, що зараз в РФ заборонили продавати акції іноземцям, це показово, бо зараз іноземці намагаються вийти з інвестицій і забути, що вони колись інвестували в РФ. Якщо іноземці інвестували всередині Росії, то за цінні папери там вони вже не отримають нічого, а якщо на Лондонській біржі, то там йде розпродаж за копійки", — коментує Фурса.

За його думкою, подальша доля російських компаній і банків досить туманна, адже оскільки Центробанк та резерви під забороною через санкції, то вливати у підтримку фінсектора ЦБ РФ може хіба що рублі. Тобто багато компаній можуть заявити про дефолт.

"Компанії не зможуть сплатити борги, і після цього ніяких відносин з ними не буде, будуть обмеження щодо них. Тому перспективи деяких – хіба що повна переорієнтація на азійські та африканські ринки", — вважає Фурса.

Говорячи про валютний ринок у РФ, експерт підкреслив – офіційний курс поки тримається, але готівковий, скоріш за все, суттєво нижчий за офіційний. До того ж, у країні може скластися дефіцит валюти.

"Загалом ситуація з валютою у РФ складна. Сумніваюсь, що зараз туди будуть везти літаки з доларами. Хоча Китай юані може завезти. Зараз Китай підтримує торговельні відносини з Росією, вочевидь, РФ потрапляє зараз під монополію Китаю, стає сировинним придатком Китаю", — каже Сергій Фурса.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі, що відбулася 27 лютого, затвердили нову санкцію проти РФ, що паралізує активи центробанку країни-агресора. Костянтин Фастовець, голова відділу аналітики інвесткомпанії Adamant Capital, пояснив Фокусу, що ЄС та США тепер мають заблокувати резерви ЦБ в доларах та євро, доля яких складає приблизно 50%.